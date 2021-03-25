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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Moskova’dan öneri: Kontrol noktaları açılsın

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova’dan öneri: Kontrol noktaları açılsın

Suriye’de Rusya destekli rejim kuvvetlerinin 20 Mart tarihinden bu yana İdlib bölgesini bombardımana tutması ardından, Rusya’dan Türkiye’ye “İdlib ile Halep bölgelerine insani yardım sağlayan kontrol noktaları açılsın” önerisinde bulunduğu bildirildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un İdlib gerilimini görüşmek için önceki gün dışişlerine çağrılmasının ardından Moskova’dan insani koridorların açılması önerisi geldi.

Moskova’dan öneri: Kontrol noktaları açılsın

İNSANİ YARDIM

Türkiye’ye öneri Şam’da konuşlanan Rus karargâhı komutanlarından Amiral Aleksander Karpov tarafından yapıldı. Rusya’nın resmi RİA haber ajansının aktardığı Amiral Karpov önerisinde şöyle denildi: “Suriye’de Türk askeri kontrolündeki bölgelerde insani durum ağırlaştığı için Rus merkezi Türk tarafına 25 Mart’tan itibaren İdlib ile Halep bölgelerine insani yardım ulaştıran koridor ve kontrol noktalarının yeniden faaliyete geçmesini öneriyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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