Moskova’dan öneri: Kontrol noktaları açılsın

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un İdlib gerilimini görüşmek için önceki gün dışişlerine çağrılmasının ardından Moskova’dan insani koridorların açılması önerisi geldi.

İNSANİ YARDIM

Türkiye’ye öneri Şam’da konuşlanan Rus karargâhı komutanlarından Amiral Aleksander Karpov tarafından yapıldı. Rusya’nın resmi RİA haber ajansının aktardığı Amiral Karpov önerisinde şöyle denildi: “Suriye’de Türk askeri kontrolündeki bölgelerde insani durum ağırlaştığı için Rus merkezi Türk tarafına 25 Mart’tan itibaren İdlib ile Halep bölgelerine insani yardım ulaştıran koridor ve kontrol noktalarının yeniden faaliyete geçmesini öneriyor.

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