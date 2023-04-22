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Moskova'dan Berlin'e misilleme: Alman diplomatlar sınır dışı ediliyor

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#Rusya#ALMANYA#Dünya
Moskovadan Berline misilleme: Alman diplomatlar sınır dışı ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 17:19

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına misilleme olarak aynı şekilde Alman diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

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Almanya'nın muhbir toplama faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Rusya'dan misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berlin yönetiminin kararına karşılık olarak aynı şekilde Alman diplomatların sınır dışı edilmesi yönünde karar alındığı bildirildi. Açıklamada, "Alman makamları bir kez daha Rus diplomatları toplu olarak sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatik boyutu dahil Rus-Alman ilişkilerinin tüm yapısını meydan okurcasına bozmaya devam eden Berlin’in bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın söz konusu adımına karşılık verildiği belirterek, "Rusya, Almanya’nın düşmanca eylemlerine tepki olarak Alman diplomatları Rusya’dan sınır dışı etme ve ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde kısıtlama yönünde yönünde aynı şekilde karar aldı" denildi. Kararın 5 Nisan 2023’te Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya’nın Moskova Büyükelçisi G. von Geyr’e bildirildiği aktarıldı.

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#Rusya#ALMANYA#Dünya

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