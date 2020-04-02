Moskova karantinayı cepten takip edecek

Moskova Belediyesi’nin geliştirdiği özel program sokağa çöp dökmek için çıkmak isteyenleri bile yakalayacak. Cep telefonuna QR kod almadan sokağa çıkana en az 4 bin ruble (yaklaşık 330 TL) para cezası kesilebilecek. Kommersant gazetesi, “18 yaşını doldurmuş herkes belediyenin internet sitesine kayıt yaptıracak. Cep telefonlarına denetim uygulamasını indirerek evden çıkacağı zaman gerekçesini izah ederek izin isteyecek. Belediye tek sefer kullanımlı QR kod gönderecek” dedi.