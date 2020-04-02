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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Moskova karantinayı cepten takip edecek

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova karantinayı cepten takip edecek
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Rusya’nın başkenti Moskova’da insanların karantinaya uyup uymadıklarının bugünden itibaren cep telefonları vasıtasıyla kontrol altına alınacağı bildirildi.

Moskova Belediyesi’nin geliştirdiği özel program sokağa çöp dökmek için çıkmak isteyenleri bile yakalayacak. Cep telefonuna QR kod almadan sokağa çıkana en az 4 bin ruble (yaklaşık 330 TL) para cezası kesilebilecek. Kommersant gazetesi, “18 yaşını doldurmuş herkes belediyenin internet sitesine kayıt yaptıracak. Cep telefonlarına denetim uygulamasını indirerek evden çıkacağı zaman gerekçesini izah ederek izin isteyecek. Belediye tek sefer kullanımlı QR kod gönderecek” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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