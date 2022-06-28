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Moskova gerdikçe geriyor... Rusya'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı

#Dimitri Medvedev#Rusya#3. Dünya Savaşı
Moskova gerdikçe geriyor... Rusyadan 3. Dünya Savaşı çıkışı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Kırım yarımadasına yönelik herhangi bir ihlâlin 3. Dünya Savaşı'na yol açacağını söyledi.

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Bir dönem Rusya Devlet Başkanlığı görevinde de bulunan Dimitri Medvedev, 'Argumentı i faktı' haber sitesine konuştu. Medvedev, "Bizim için Kırım Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım'a yönelik bir tecavüz ülkemize karşı savaş ilanı demektir" ifadelerini kullandı.

Moskova Yönetimi'nin tepe isimlerinden olan Medvedev, "Bu bir NATO üyesi ülke tarafından yapılırsa, tüm Kuzey Atlantik İttifakı'yla çatışma demek, bir Üçüncü Dünya Savaşı. Tam bir felaket" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine ilişkin de konuşan Medvedev, Rusya'nın misilleme adımlarına hazır olduğunu belirterek, bu adımlar arasında söz konusu ülkelerin sınırlarına İskender hipersonik füzelerini yerleştirmenin de bulunduğunu vurguladı.

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#Dimitri Medvedev#Rusya#3. Dünya Savaşı

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