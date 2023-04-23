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Moskova-Berlin hattında diplomatlara sınır dışı krizi

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#ALMANYA#Rusya#Rus Diplomatlar
Moskova-Berlin hattında diplomatlara sınır dışı krizi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

ALMANYA, ülkede görev yapan 30’a yakın Rus diplomatı işiyle bağdaşmayan faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle dün sınır dışı edilmeleri kararı aldı.

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Almanya’nın kararına sert tepki gösteren Moskova, “Berlin bu davranışıyla aramızda kalan köprüleri de yakıyor. Yakında bizden gereken cevabı alacak” açıklamasını yaptı.

 

RUSYA’DAN MİSİLLEME

Almanya’nın toplu sınır dışı kararını Rusya duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, “Almanya yönetimi aramızda kalan son ilişki bağını da koparma adımı atmıştır. Üstelik diplomatlarımızı sınır dışı etme kararı önceden aramızda anlaştığımız üzere sessiz bir şekilde yapılması yerine aleni bir şekilde yapılmıştır” ifadesi yer aldı. Rusya da 20’den fazla Alman diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

RUS UÇAĞI ALMAYA GİTTİ

Almanya’nın sınır dışı kararı açıklanmadan önce RUSYA’dan havalanan İL-96 devasa yolcu uçağı, uçuş yasağına rağmen Almanya’nın başkenti Berlin’e iniş yaptı. Dünkü kriz Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un “Gelinen noktada Ukrayna’nın Rusya topraklarını vurması meşru davranıştır” açıklamasını izledi.

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#ALMANYA#Rusya#Rus Diplomatlar

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