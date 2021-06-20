Son dakika... Moskova Belediye Başkanı'ndan şoke eden açıklama: Koronavirüs aşı olanlarda da görülüyor

Dünya tabiri caizse yaklaşık 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile boğuşuyor. Virüs ile birlikte ortaya çıkan varyantlar ise salgının kontrol altına alınması önündeki en büyük engel olarak lanse ediliyor.

Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan varyant sonrası pek çok ülke alarma geçmiş, ülkedeki sağlık sistemi çökme noktasına gelmişti.

Rusya'dan gelen haber ise aşıların etkinliğini bir kez daha tartışma konusu haline getirdi.

Zira Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hastalığı geçirenlerde ve aşı olanlarda da koronavirüs görüldüğünü duyurdu.

Hint varyantının virüsün ilk haline kıyasla 2 kat daha fazla bağışıklık seviyesi gerektirdiğinin altını çizen Sobyanin, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Bu nedenle tekrarlanan koronavirüs vakaları görüyoruz, aşı olanlarda da hastalık görüyoruz.'

Moskova'da 1.5 milyon kişinin koronavirüs aşısının ikinci dozunu olduğunun altını çizen Sobyanin, 'Mümkün olduğunca fazla sayıda Moskovalının en kısa sürede aşılanması gerekiyor. O zaman virüsün yayılmasını önleyecek bir bariyer oluşturabiliriz' ifadelerini kullandı.

KOVID KISITLAMALARI UZATILDI

Son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artış sonrası bata Moskova olmak üzere ülke genelinde yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda Moskova'daki Kovid-19 önlemlerinin 29 Haziran'a kadar devam etmesine karar verilmişti.

Buna göre, çocuk oyun mekanları, parklarda çocuklar için ayrılan yerler, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerler kapalı kalmaya devam edecek.

Moskova’daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri gece 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermeyecek. Bugün itibarıyla da eğlence etkinlikleri bin kişiyi geçmeme şartıyla yapılacak. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebilecek.

Bazı kafe ve restoranlara deneme amaçlı aşılı ve antikoru olan vatandaşlar alınabilecek. Bunun için aşı olan vatandaşlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek.

YENİ VARYANT KEŞFEDİLDİ

Öte yandan Rus bilim insanları geçtiğimiz hafta yeni bir koronavirüs varyantı keşfettiklerini duyurmuştu. Ancak Moskova'da görülen yeni varyant ile ilgili henüz detaylı bir resmi açıklama yapılmış değil.

Gelen ilk bilgilere göre, Rus bilim insanları aşıların yeni varyant üzerinde etkili olup olmadığını anlamak için çalışma başlattı.

Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'ndeki akademisyenler ise yeni varyantın ülkede hızla artan vaka sayılarından sorumlu olabileceğini öne sürdü.

Dün 17 bin 611 yeni vaka ve 450 ölüm açıklayan Rusya virüsten en çok etkilenen 6'ncı ülke konumunda. Bugüne kadar yaklaşık 5.3 milyon vakanın görüldüğü Rusya'da 130 bine yakın kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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