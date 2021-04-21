Moskova bastırdı, ABD büyükelçisi ülkesine dönüyor

ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın Başkan Joe Biden’ın “Putin bir katil” söylemiyle kriz ateşlendiğinde Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov gibi istişarelerde bulunmak için ülkesine dönmek yerine Moskova’da çalışmaya devam edeceğini ilan etmesi fayda etmedi. Rusya’nın baskıları arttırması üzerine Sullivan’ın en az iki haftalığına Washington’a döneceği açıklandı.

İKİ UYARI MESAJI

16 Nisan’da yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Büyükelçisi’ni bir süre Moskova’da görmek istemediklerini ilan etmişti. Lavrov’un bu çıkışına aldırış etmeyen Sullivan’a yönelik ikinci açıklama önceki gün Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova tarafından tekrarlandı.

Maria Zaharova

Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak ABD’nin Moskova Büyükelçisi’ne Kremlin Sarayı’nın görüşünü tekrarlamak isterim. Ülkemizden ayrılması gerektiği tavsiyesini hatırlatma ihtiyacı duyuyorum” dedi. Bu uyarılarınardından Axios sitesi Sullivan’ın iki haftalığına ülkesine döneceğini bildirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Sullivan’ın dönüşü doğrulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, büyükelçi Sullivan’ın kısa süre sonra Moskova’ya tekrar gideceğini belirtti.

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