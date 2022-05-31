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Mona Lisa’ya pastalı saldırı

#Paris#Louvre Müzesi#Mono Lisa
Mona Lisa’ya pastalı saldırı

Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen Leonardo da Vinci’nin ünlü ‘Mona Lisa’ tablosu pastalı saldırıya uğradı.

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Peruk takıp yaşlı bir kadın kılığına girerek tekerlikli sandalye ile müzeyi gezen genç adam, tablonun önüne geldiği sırada sandalyeden fırlayıp saldırıyı gerçekleştirdi. Adı açıklanmayan kişinin iklim aktivisti olduğu, küresel ısınmaya dikkat çekmek için prostesto gösterisi düzenlediği belirtildi. Genç adamın eylem sırasında, “Gezegeni düşünün. Gezegeni yok eden insanlar var, onları düşünün” diye bağırdığı aktarıldı. Tabloya zarar gelmezken, pastanın bulaştığı çerçeve kısa sürede temizlendi. Aktivist güvenlik tarafından müzeden uzaklaştırıldı.

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#Paris#Louvre Müzesi#Mono Lisa

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