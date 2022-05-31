Mona Lisa’ya pastalı saldırı

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Peruk takıp yaşlı bir kadın kılığına girerek tekerlikli sandalye ile müzeyi gezen genç adam, tablonun önüne geldiği sırada sandalyeden fırlayıp saldırıyı gerçekleştirdi. Adı açıklanmayan kişinin iklim aktivisti olduğu, küresel ısınmaya dikkat çekmek için prostesto gösterisi düzenlediği belirtildi. Genç adamın eylem sırasında, “Gezegeni düşünün. Gezegeni yok eden insanlar var, onları düşünün” diye bağırdığı aktarıldı. Tabloya zarar gelmezken, pastanın bulaştığı çerçeve kısa sürede temizlendi. Aktivist güvenlik tarafından müzeden uzaklaştırıldı.