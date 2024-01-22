Modi’nin tartışmalı mabedi açılıyor

Haberin Devamı

Dünyada yaklaşık 200 milyonla en kalabalık Müslüman nüfusa ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Hindistan’da, özellikle son on yıldır Başbakan Narendra Modi’nin liderliğinde artan İslam karşıtlığı adeta taçlanıyor. Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya şehrinde 32 yıl önce aşırılıkçı Hindu çetelerin, altında tapınak olduğu iddiasıyla yıktığı Babür İmparatorluğu döneminden kalma, 1528 tarihli Babri Camisi’nin yerine inşa edilen Rama Tapınağı bugün düzenlenecek törenlerle kapılarını açacak.

SEÇİM VAADİYDİ

İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasının ardından Hindistan’ı uzun süre boyunca yöneten ve ülkenin kurucu partisi olan Kongre Partisi, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ve Hindu milliyetçisi ortaklarının, tapınağı siyasi bir projeye dönüştürdüğü iddiasıyla açılışa katılmayacağını açıkladı. Uzmanlar, 2014’te iktidara geldiğinden bu yana Rama Tapınağı’nı defalarca seçim vaadi olarak gündeme getiren Başbakan Modi’nin açılışla nisan ve mayıs aylarındaki genel seçimler öncesinde seçmenlerini konsolide etmeyi amaçladığının altını çiziyor. 240 milyon dolara mal olduğu belirtilen tapınağın tüm masraflarının bağışçılar tarafından karşılandığı aktarılıyor.

Haberin Devamı

MODİ ORUÇ TUTUYOR

Bugünkü açılışta aralarında üst düzey siyasetçilerin de olduğu yaklaşık 7 bin kişinin yer alması planlanırken Ayodhya kentinde otel rezervasyonlarındaki yoğunluk sebebiyle gecelik konaklama fiyatları bin 200 dolara kadar çıktı. Açılış töreni, Hindistan’daki birçok şehrin yanı sıra New York ‘taki ünlü Times Meydanı’nda yer alan dev ekranlardan da canlı yayınlanacak. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Başbakan Modi’nin Hindu geleneklerine uygun şekilde açılış öncesi 11 gündür oruç tutuyor olması. ABD’li düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nın Güney Asya Programı Direktörü Milan Vaishnav, açılışın kültürel bir başarı gibi görünse de siyasi bir dönüm noktası olduğunu, ülkedeki Müslüman-Hindu ayrışmasını derinleştireceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

MÜSLÜMANLAR TEPKİLİ

Ülkede uzun süredir devlet destekli ayrışmaya maruz bırakılan Müslümanlar da durumdan oldukça tedirgin. Yerel Müslüman liderlerden Firoz Khan, yeni bir tapınağın inşasından rahatsız olmadıklarını fakat bu amaçla bir caminin yıkılmasından dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Bölgedeki bir medresede öğretmenlik yapan Sultan Beg de fakir Müslüman ailelerin Modi tarafından başlatılan bazı refah programlarından yararlandığı ancak devlet tarafından Hindularla eşit muamele görmediklerini vurguladı.

2 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ... ÜLKEYİ BÖLEN TAPINAK SORUNU

- Tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğundan biri olarak kabul edilen ve bugün Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdan birini temsil eden Babür İmparatorluğu’nun kurucusu Babür Şah’ın hayatta olduğu bir dönemde, komutanlarından Mir Baki’nin banisi olduğu cami, 1980’lerden itibaren Hindu milliyetçisi örgütler tarafından başlatılan nefret kampanyasının hedefi haline getirilmişti. Caminin yer aldığı arazinin, Hindu tanrısı Rama’nın 7 bin yıl önce doğduğu yer olduğu ve ibadethanenin tapınağın üzerine inşa edildiğine ilişkin iddiaların artmasıyla 1992 yılının aralık ayında 150 binden fazla aşırıcı Hindu, kazma ve küreklerle camiye saldırdı. Provokasyon, beş saat içerisinde yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Babri Camisi’nin yıkılmasıyla sonuçlandı. Caminin yıkılması başta Hindistan olmak üzere Pakistan ve Bandladeş’te büyük tepki topladı. 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Hindistan’daki protestolar, ülkenin bölünmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal şiddet olayı olarak kabul edildi. 70 dönümlük arazinin geleceğine dair tartışmalar uzun yıllar sürerken Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2019 yılında arazinin Hindulara verilmesini kararlaştırdı.