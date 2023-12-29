Modern AB’nin mimarıydı: Delors 98 yaşında öldü

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Delors’un ölüm haberini duyuran Sosyalist Partili Lille Belediye Başkanı olan kızı Martine Aubry, babasının önceki gün Paris’teki evinde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın kabinesinde maliye bakanlığı yapan Delors, 1985-1995 yılları arasında Avrupa Komisyonu Başkanı’ydı. Bu dönemde Avrupa Tek Pazarı’nın kurulması, Schengen Anlaşmaları’nın imzalanması, Ekonomik ve Parasal Birlik sistemi gibi girişimleriyle günümüz AB’sinin oluşmasında etkili olmuştu.

‘HIRİSTİYAN KULÜBÜ’

Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili yaptığı yorumlarla da çok konuşulan Delors, AB’yi bir “Hıristiyan kulübü” olarak tanımlamıştı. Komisyon Başkanlığı döneminde Türkiye’nin kültürel ve dini olarak AB’ye ait olmadığını düşünen Delors, Türkiye’nin kabulünün bu nedenle zor olduğunu savunmuştu.