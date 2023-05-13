Mocha Paniği! Yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere doğru güçlenerek ilerliyor

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WMO açıklamasında “WMO, insani yardım kuruluşlarına bu çok tehlikeli tehdide karşı harekete geçmelerine yardımcı olmak için tahminler ve meteorolojik destek sağlıyor” ifadelerini kullandı.WMO açıklamasında “WMO, insani yardım kuruluşlarına bu çok tehlikeli tehdide karşı harekete geçmelerine yardımcı olmak için tahminler ve meteorolojik destek sağlıyor” ifadelerini kullandı.



WMO, Saffir Simpson ölçeğinde kategori 3 gücünde olan Mocha’nın saatte 190 km hızla esen rüzgarlarla karaya ulaşacağını belirtti. Mocha’nın yaratacağı tehlikeler arasında, kıyı bölgelerinin su altında kalması, sel, ani sel ve toprak kayması ve şiddetli rüzgarlar olduğu kaydedildi.

