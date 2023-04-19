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Mizansen mi değil mi? Putin’den işgal bölgesine ziyaret

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#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna
Mizansen mi değil mi Putin’den işgal bölgesine ziyaret
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Ukrayna savaşının sürdüğü bir sırada Rusya lideri Putin’in iki ay içinde Ukrayna’daki işgal bölgelerine ikinci ziyaretini düzenlediği bildirildi. Ancak sosyal medyada ziyaret, mizansen olduğu ya da Putin’in dublörlerinden birini yolladığına dair spekülasyonlara yol açtı.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında Rus ordusu tarafından işgal edilen Herson ile Lugansk bölgelerine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek bayrak gösterisi yaptı. Putin’in hamlesini sert tepkiyle karşılayan Kiev, Putin’in gerçekten Ukrayna’ya ayak bastıysa yasadışı sınır ihlali yapmış sayılacağını ve bunun cezası olduğu vurgusunu yaptı. Ukrayna basını ise Putin ziyaretin mizansen olduğunu ve tüm çekimlerin Kremlin Sarayı’nın bodrum katında yapıldığı iddiasını ortaya attı.

AÇIKLAMA GEÇ YAPILDI

Kremlin dün yaptığı açıklamada, ziyaretin 17 Nisan pazartesi günü gerçekleştiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkan Putin özel askeri harekât bölgesini ziyaret etmesi önceden planlama yapılmadan gerçekleştirildi. Pazartesi tamamlanan geziyi güvenlik nedenleriyle şimdi duyuruyoruz” dedi.

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Mizansen mi değil mi Putin’den işgal bölgesine ziyaret


Cephe hattına yakın bir bölgede gerçekleştirildiği belirtilen ziyarette Başkan Vladimir Putin, Ulusal Muhafız Birliği’nin Vostos ve Dinyeper komuta merkezlerinde boy gösterdi, kuvvet komutanları General Aleksander Lapin ile hava indirme birlikleri komutanı General Mihail Teplinski’den askeri harekâtın gidişatı hakkında bilgi aldı.

BAKANLAR NİYE YOK

RUSYA devlet televizyonlarında da yayınlanan görüntülerde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerisimov’un neden yer almadığı merak konusu oldu. Rus lideri Putin’in ordu üst kademesinden memnun olmadığı yorumları üzerine ikinci bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Askeri harekâtı yöneten üç üst düzey yetkili aynı anda aynı noktada bulunmasına güvenlik protokolü izin vermediği için Şoygu ile Gerasimov orada yoktu” savunmasını yaptı.

İKONOLARIN ŞİFRESİ

Putin ziyareti sırasında ne anlama geldiği ileride ortaya çıkacak ilginç bir davranışta da bulundu. Yanında getirdiği Ortodoks Hıristiyan ikonasını çıkartarak, “Bu yadigar Rus İmparatorluğu döneminde en başarılı ordu komutanlarına birine aitti. Kopyasını hazırlatarak size getirdim” sözleriyle komutanlara hediye etti. Bazı gözlemciler Putin’in bu sözlerle Moskova’da bıraktığı üst düzey komutanlardan memnun olmadığını ifade ettiğini öne sürdüler. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Donetsk cephesine giderek askerlere moral verdi. 

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#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna

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