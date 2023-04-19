Mizansen mi değil mi? Putin’den işgal bölgesine ziyaret

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında Rus ordusu tarafından işgal edilen Herson ile Lugansk bölgelerine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek bayrak gösterisi yaptı. Putin’in hamlesini sert tepkiyle karşılayan Kiev, Putin’in gerçekten Ukrayna’ya ayak bastıysa yasadışı sınır ihlali yapmış sayılacağını ve bunun cezası olduğu vurgusunu yaptı. Ukrayna basını ise Putin ziyaretin mizansen olduğunu ve tüm çekimlerin Kremlin Sarayı’nın bodrum katında yapıldığı iddiasını ortaya attı.
AÇIKLAMA GEÇ YAPILDI
Kremlin dün yaptığı açıklamada, ziyaretin 17 Nisan pazartesi günü gerçekleştiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkan Putin özel askeri harekât bölgesini ziyaret etmesi önceden planlama yapılmadan gerçekleştirildi. Pazartesi tamamlanan geziyi güvenlik nedenleriyle şimdi duyuruyoruz” dedi.
Cephe hattına yakın bir bölgede gerçekleştirildiği belirtilen ziyarette Başkan Vladimir Putin
, Ulusal Muhafız Birliği’nin Vostos ve Dinyeper komuta merkezlerinde boy gösterdi, kuvvet komutanları General Aleksander Lapin ile hava indirme birlikleri komutanı General Mihail Teplinski’den askeri harekâtın gidişatı hakkında bilgi aldı. BAKANLAR NİYE YOKRUSYA
devlet televizyonlarında da yayınlanan görüntülerde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerisimov’un neden yer almadığı merak konusu oldu. Rus lideri Putin’in ordu üst kademesinden memnun olmadığı yorumları üzerine ikinci bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Askeri harekâtı yöneten üç üst düzey yetkili aynı anda aynı noktada bulunmasına güvenlik protokolü izin vermediği için Şoygu ile Gerasimov orada yoktu” savunmasını yaptı.İKONOLARIN ŞİFRESİ
Putin ziyareti sırasında ne anlama geldiği ileride ortaya çıkacak ilginç bir davranışta da bulundu. Yanında getirdiği Ortodoks Hıristiyan ikonasını çıkartarak, “Bu yadigar Rus İmparatorluğu döneminde en başarılı ordu komutanlarına birine aitti. Kopyasını hazırlatarak size getirdim” sözleriyle komutanlara hediye etti. Bazı gözlemciler Putin’in bu sözlerle Moskova’da bıraktığı üst düzey komutanlardan memnun olmadığını ifade ettiğini öne sürdüler. Öte yandan Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Donetsk cephesine giderek askerlere moral verdi.