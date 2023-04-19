Mizansen mi değil mi? Putin’den işgal bölgesine ziyaret

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında Rus ordusu tarafından işgal edilen Herson ile Lugansk bölgelerine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek bayrak gösterisi yaptı. Putin’in hamlesini sert tepkiyle karşılayan Kiev, Putin’in gerçekten Ukrayna’ya ayak bastıysa yasadışı sınır ihlali yapmış sayılacağını ve bunun cezası olduğu vurgusunu yaptı. Ukrayna basını ise Putin ziyaretin mizansen olduğunu ve tüm çekimlerin Kremlin Sarayı’nın bodrum katında yapıldığı iddiasını ortaya attı.



AÇIKLAMA GEÇ YAPILDI



Kremlin dün yaptığı açıklamada, ziyaretin 17 Nisan pazartesi günü gerçekleştiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkan Putin özel askeri harekât bölgesini ziyaret etmesi önceden planlama yapılmadan gerçekleştirildi. Pazartesi tamamlanan geziyi güvenlik nedenleriyle şimdi duyuruyoruz” dedi.

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