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Mısır'da sivillere yönelik saldırılarda Fransa'nın sorumluluğu bulunduğu iddia edildi

#Mısır#FRANSA#Saldırı
Mısırda sivillere yönelik saldırılarda Fransanın sorumluluğu bulunduğu iddia edildi

Mısır'ın Fransa ile 2016-2018 döneminde Libya sınırında düzenlediği askeri operasyonda sivillere karşı yapılan saldırılarda Fransa'nın sorumluluğu bulunduğu öne sürüldü.

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Disclose internet sitesinin Elysee Sarayı, Savunma Bakanlığı ve Askeri İstihbarat Direktörlüğüne (DRM) ait gizli belgelere dayandırdığı özel haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 25 Temmuz 2015'te savunma bakanı olduğu dönemde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Mısırlı mevkidaşı ile görüştü ve terörle mücadele kapsamında ülkenin Libya sınırında "Sirli" adı verilen operasyonun düzenlenmesine karar verildi.

Operasyon kararı gizli alındı ve herhangi resmi anlaşma imzalanmadı.

Fransa, Şubat 2016'da başlayan operasyona ilişkin Mısır'la istihbarat bilgelerini paylaştı. Operasyonda görevli Fransız kuvvetler, Mısır'ın Fransa'nın verdiği bilgilerle teröristleri değil uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan sivil vatandaşları hedef aldığını üst makamlarına bildirdi.

Disclose internet sitesine konuşan, operasyonda görev yapan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, "Operasyonda sadece siviller öldürüldü. Teröristler (operasyonun yapıldığı) bölgede değildi. Onlarda daha çok ülkenin kuzeybatısında Sinai bölgesinde bulunuyordu." ifadesini kullandı.

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Medya kuruluşunun ulaştığı DRM'ye ait 3 Eylül 2016 ve 6 Ocak 2017 tarihli resmi belgelerde söz konusu operasyonda terörist unsurlarının hedef alınmadığı yazıyor.

Disclose internet sitesinin ulaştığı belgelere göre, Fransız ordusunun Mısır'da 2016-2018'de sivillere yönelik en az 19 saldırıda sorumluluğu bulunuyor ve saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

DRM ve Hava Kuvvetlerinin 23 Kasım 2017'de Elysee Sarayı'na ve 22 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'ye ilettiği ayrı ayrı yazılarda operasyon ile ilgili endişeler dile getirildi ve söz konusu saldırılarda hedef alınan ama alınmaması gereken unsurların bulunduğu uyarısı yapıldı.

Parly'nin 31 Temmuz 2017'de Mısırlı mevkidaşına yazdığı mektupta, "DRM'nin sizin yanınızda yer alan ortağınız olmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadesi yer alıyor.

Habere göre bu yazılara rağmen operasyon durdurulmadı ve Fransız ordusu hala Mısır'da bulunuyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye, 9 Aralık 2020'de resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Fransa'da Elysee Sarayı'nda Fransız Legion d'Honneur nişanı takdim edildiği ve bunun Fransız basınından gizlendiği ortaya çıkmıştı.

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Fransa, 2015'te Mısır'a 5,2 milyar avro karşılığında 24 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.

Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'i desteklemek için Libya'daki savaşta kullanıldığı ileri sürülmüştü.

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#Mısır#FRANSA#Saldırı

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