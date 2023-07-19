Mısır’da gizemli hastalık paniği

Haberin Devamı

Rusya sağlık otoritesi Rospotrebnadzor, tanımlanamayan bir hastalığın görülmesi üzerine Mısır’dan gelen uçuşlar için güvenlik protokollerinin sıkılaştırıldığını açıkladı. Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığı açıklamada, Mısır’dan gelen yolcular için karantinayı da içeren ek kontroller uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, hastalık belirtilerinin “dang humması”na benzediği bilgisi yer aldı. Rus yetkililer, hastalığın türünün kesin olarak belirlenebilmesi ve gerekli önlemler için Mısır makamlarıyla irtibata geçerek bilgi istedi. Ülke, Rus turistler için Türkiye’den sonra en gözde ikinci tatil destinasyonu. “Dang humması” belli bir tür sivrisineğin ısırığıyla bulaşıyor. Hastalık insandan insana bulaşmıyor, sadece sivrisinek vasıtasıyla taşınabiliyor.

Haberin Devamı

TURİZME DARBE

“Dang humması”na benzeyen hastalığın etkili olduğu Mısır, Rus turistler için Türkiye’den sonra en gözde ikinci tatil destinasyonu.