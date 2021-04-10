Mısır'da büyük keşif: Kayıp altın şehir bulundu

Mısır'da Kral Tutankamon’un tapınağını bulmak için Eylül 2020’de başlatılan kazılarda arkeologlar, yıllardır bulunamayan ‘kayıp altın şehir’ Aten’in kalıntılarını ortaya çıkardı. Mısırlı yetkililer, pek çok yabancı ekibin aradığı fakat bulamadığı kayıp antik kentin “neredeyse dün terk edilmiş kadar sağlam bir şekilde” bulunduğunu açıkladı. Arkeologlar, Krallar Vadisi’ne ev sahipliği yapan Luksor’un batısında yer alan ve MÖ 14. asırda Kral 3. Amenhotep tarafından bir endüstri şehri olarak kurulan kentin keşfedilmesinin, Mısır İmparatorluğu’nun en varlıklı dönemine ışık tutacağını belirtti. Bugüne kadar Mısır’da gün yüzüne çıkarılan en büyük antik kent olduğu açıklanan arkeolojik keşifte, şimdiye kadar yapılan kazılarda 3 metre yüksekliğinde ev duvarları, bir fırın, mutfak, mücevherler, muskalar, Kral 3. Amenhotep’in mührünü taşıyan kilden tuğlaların yanı sıra testi gibi günlük hayatta kullanılan pek çok eşya bulundu. Kazılarda ayrıca bir insan iskeletine de rastlandı.

TUTANKAMON’DAN SONRAKİ EN BÜYÜK KEŞİF

ABD Johns Hopkins Üniversitesi’nden antik Mısır arkeolojisi uzmanı Profesör Betsy Bryan keşfi, “Tutankamon’un mezarının bulunmasından bu yana yapılan en önemli arkeolojik keşif” olarak niteledi. Kazıların ilerlemesiyle hazineler ve mezarlar da dahil olmak üzere pek çok büyük keşfin ortaya çıkarılması bekleniyor.

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