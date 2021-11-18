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Mısır’da aralarında eski milletvekili ve iki gazetecinin de bulunduğu 6 kişiye hapis cezası verildi

#Mısır #Dünya#Hapis
Mısır’da aralarında eski milletvekili ve iki gazetecinin de bulunduğu 6 kişiye hapis cezası verildi

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, “ulusal güvenliği tehdit eden yalan haberler ve ifadeler yaymak” suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski bir milletvekili ve iki gazetecinin de bulunduğu 6 kişi hakkında hapis cezası kararı verdi.

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Mısır resmi haber ajansı MENA’da yer alan haberde, Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin “ulusal güvenliği tehdit eden yalan haberler ve ifadeler yaymak” ile suçlanan eski milletvekili Ziyad el-Alimi hakkında 5 yıl hapis cezası kararı verildiği belirtildi.

Mahkemenin, aynı suçtan yargılanan iki gazeteci olan Hişam Fuat ve Hüsam Munis hakkında 4’er yıl ve diğer 3 sanık hakkında ise 3’er yıl hapis cezasına hükmettiği kaydedildi.

Devlet gazetelerinden El-Ahram, Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın geçtiğimiz haziran ayında mahkemeye havale edildiğini belirtmişti.

Mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski parlamenter ve avukat Alimi’nin, ülkede dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in Ocak 2011’de görevini bırakmasıyla neticelenen devrim hareketinin önde gelen aktivistleri arasında yer aldığı biliniyor.

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#Mısır #Dünya#Hapis

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