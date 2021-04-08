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GeriDünya Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 20:34 | Son Güncelleme:

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na katılan​ Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na katılan Başbakan Medbuli, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi temsilen bir konuşma gerçekleştirdi.

Mısır Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, Medbuli'nin ülkesinin ortak çıkar ve hedeflere ulaşmak için D-8 Teşkilatı arasındaki iş birliğini güçlendirmeye önem verdiğini kaydedildi. "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim" diyen Medbuli, Mısır'ın, ortak çıkar alanlarındaki bağlantıları güçlendirmek ve mevcut istisnai koşullar altında artan zorluklarla mücadele için mevcuttaki ve gelecekteki iş birliğini güçlendirmek amacıyla örgütün faaliyetlerine katılmaya büyük önem verdiğini kaydetti.

Endonezya, İran, Malezya, Türkiye, Bangladeş, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan D-8 ülkeleri, bugünkü zirvede kabul edilen D-8 On Yıllık Yol Haritası'yla teşkilatı daha güçlü ve gelişmiş hale getirmeyi hedefliyor.

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