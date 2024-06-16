Milyonlar hacı oldu

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Hicri 1445 yılının Kurban Bayramı, Mekke-i Mükerreme'de büyük bir coşku ile kutlanıyor.Arefe günü Arafat'ta vakfeye durup gözyaşları ile tövbe edip, dualarda bulunan milyonlarca hacı adayı, güneşin batmasından sonra 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife bölgesine otobüslerle intikal ettiler. Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalan hacı adayları, akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile eda etti. Hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerin ardından gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak Cemerat'a (şeytan taşlama alanı) yürüdüler. Yaklaşık 7 kilometrelik yol ve tünellerde her sene olduğu gibi yürüme bantlarının hiçbirisinin çalışmaması, yaşlı Türk hacılarını çok zorda bıraktı.

