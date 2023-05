Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

Haberin Devamı

Faili meçhul cinayet davalarının belki de en bilinenlerinden biri eski Playboy modeli Eva Kay Wenal'ın sır dolu ölümü. 1 Mayıs 2008 akşamı meydana gelen olayda, multimilyoner emlâk zengini Hal Wenal eve geldiğinde karısı Kay'i mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. O günden bu yana süren soruşturmada katile halen ulaşılamadı.

Birçok kişi için Kay Wenal cinayetinin 15 yıldır çözülememiş olması şoke edici. Zira 60 yaşındaki Kay, sosyetenin yıldızıydı ve her zaman ilgi odağındaydı. Hal ve Kay, sosyetenin baş döndürücü çifti olarak anılıyordu. Çiftin ruh eşi gibi göründüğünü söyleyen Kay Wenal’ın kız kardeşi Pam Sleeper, The Daily Beast'e yaptığı açıklamada, “Birlikte çok eğlenirlerdi; Hal ona bayılıyordu. Rüya gibi bir evlilikleri vardı” diye konuştu.

Eva Kay Wenal'ın öldürüldüğü mutfak. Ekran görüntüleri CBS'te yayınlanan "Solve this case: Who killed Kay Wenal?" adlı belgeselden...

‘KAY’İN ÖLDÜRÜLME ŞEKLİ BÜYÜK BİR ÖFKE BARINDIRIYOR’

Birbirleriyle uyum içinde yaşayan çift, 1 Mayıs günü her zamanki gibi kahvaltılarını yaptıktan sonra işe gitmek için saat 06.40'ta evden ayrıldı. Saat 11’de şirkete giriş yapan Kay Wenal, kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle öğleden sonra eve gitmeye karar verdi.

Saat 16.00 civarı eve vardığında Colorado Sanat Enstitüsü'nden bir telefon alan Kay Wenal, o saatten sonra kimseyle temas kurmadı. Olay yerini inceleyen dedektifler, Kay kanepeye uzanmış kitap okurken kapının çaldığını ve bunun üzerine kadının katile kapıyı açtığını tahmin etti. Zira kapıda herhangi bir zorlama izi yoktu. Dedektifler, saldırganın Kay Wenal’ı itip içeri girdiği, kafasını duvara vurup sersemlettikten sonra yumrukladığı ve boğazını kesip öldürdüğü sonucuna vardı.

Olay yerini inceleyen polis, katile ilişkin en ufak bir ipucu dahi bulamayınca Hal Wenal, FBI’dan emekli olan Özel Ajan Ned Timmons’dan yardım istedi. Davayı üstlenen Timmons, “Kay Wenal cinayetinde bizi şaşkına uğratan faktörlerin başında saldırganın uyguladığı ‘aşırı’ şiddet geliyordu. Kay’in öldürülme şekli, yoğun şiddet ve büyük bir öfke barındırıyor” ifadesini kullandı.

Katil evde parmak izi dahil hiçbir delil bırakmayacak kadar profesyoneldi. Üst kattaki yatak odasında bırakılan kanlı havlu dışında en ufak bir ize rastlanmamıştı.

Katilin, Kay Wenal gibi zengin bir kadını öldürmesinden sonra evdeki değerli eşyalara el sürmemiş olması da bir o kadar dikkat çekiciydi. Wenal'ların yatak odasındaki pahalı mücevherlerle dolu kasaya dokunulmamıştı. Gwinnett İlçe Emniyeti müfettişlerinin hazırladıkları raporda kurbanın parmağındaki değerli taşlarla süslü yüzüklerin dahi çıkartılmadığı üzerinde durulmuştu.

Gwinnett polisi, araştırmayı derinleştirdiğinde aileyle ilgili bir dizi sır da ortaya çıktı. Lüks içinde yaşayan Hal Wenal’ın işlerinin giderek kötüleştiği ve davalarla boğuştuğu önemli bir ayrıntıydı. Bununla birlikte, olay günü Wenal'ların evinin yakınlarında dolaşan bir şahıs da komşuların gözünden kaçmamıştı.

Son olarak, Kay’in başka biriyle ilişki yaşadığı ihtimali üzerinde duruldu. Evde bulunan bazı isimsiz mektuplar bu olasılığa işaret ediyordu. Ne var ki tüm bu ipuçları polisin Kay Wenal'ın katillerine ulaşmasına yetmedi.

‘ABLAMIN SEVGİSİNİ PAYLAŞMAYI BİLEN BİR YAPISI VARDI’

Ablasının katilinin bulunması için mücadele veren Pam Sleeper, “Birileri bir şeyler biliyor. Tek ihtiyacımız olan kız kardeşime ne olduğunu anlamama yardım edecek bir kişi. Pes etmeyeceğim…” dedi.

Sleeper, ablası Kay’in aklındakileri söylemekten çekinmeyen “dobra” bir insan olduğunu belirtti. Ablası için “Harika bir insandı; yanıldığınızı düşündüğünde sizin üzerinize gelmekten çekinmezdi” diyen Sleeper, “Bunun yanı sıra çok sevecen ve sevgisini paylaşmayı bilen bir yapısı vardı. Size kendinizi özel hissettirmeyi severdi” ifadesini kullandı.

Sleeper, genç yaşta evlenen ve üniversitede okuduğu dönemde bir çocuk dünyaya getiren ablasının kısa süre sonra ailesini terk ettiğini ve Florida’ya taşındığını belirtti.

1976 yılında biten ikinci evliliğinin ardından eğlence sektörüne giriş yapan Kay bu dönemde, Playboy kulüplerinde çalışmaya başlamıştı. Ablasının Florida’daki Playboy kulübünde çok sevildiğini ifade eden Sleeper, güzelliği ve kararlılığının Kay'i her zaman farklı kıldığını belirtti.

Gece hayatında adından sıkça söz ettirmeye başlayan Kay, 10 yıldan az süren evliliğini 1987 yılında bitirme kararı aldı. Sleeper, ablasının evli olduğu dönemde Hal Wenal ile ilişkisinin başladığını ve ikilinin son derece iyi anlaştığını söyledi. Bu ilişkinin sonunda Kay ve Hal çifti 5 Ağustos 1992'de evlenme kararı aldı.

‘KAY SEVİLMEYİ SEVİYORDU’

1990’ların sonlarına doğru Wenal çifti, ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrine yerleşerek önemli ekonomik girişimlere imza attı. Bir alışveriş merkezi inşa etmek üzere geniş bir arazi satın alan çiftin yönettiği şirket, Atlanta, Lawrenceville ve Georgia'da alışveriş merkezleri inşa etmeye, New York, Texas ve California'da da benzer projeler geliştirmeye başladı.

Arkadaşları, her şeyin kusursuz gittiği ilk zamanlarda, çiftin birbirlerine sırılsıklam âşık olduğunu ve yakınlıklarını topluluk içinde göstermekten çekinmediğini belirtti.

Ailenin Atlanta’daki avukat AJ Block, “İkisi arasındaki çekim bazen utanç verici boyutlara ulaşabiliyordu. Hal seks hayatını açık açık konuşmaktan çekinmezdi” sözleriyle durumu özetledi.

Emekli FBI ajanı Ned Timmons da Hal’in Kay gibi bir kadınla birlikte olmaktan gurur duyduğunu ve bunu çevresine aktarmaktan çekinmediğini teyit etti. Kay Wenal’ın bu durumdan fazlasıyla hoşnut olduğunu belirten Timmons şunları ekledi:

“Kay sevilmeyi seviyordu. Fazla ilginin ve arzunun onu başka erkeklere çekip çekmediği önemli sorularımız arasında yer alıyordu.”

Dış dünyaya kendilerini oldukça farklı gösteren çiftin maskesinin ardında ise büyük bir karanlık saklıydı. Soruşturmayı derinleştiren Timmons, Hal’in kimseye açıklamadığı sırları bulunduğunu, çiftin sahibi olduğu şirketin sanıldığı kadar başarılı olmadığını ortaya çıkardı.

Peki ama kapalı kapıların ardında ciddi bir krizle boğuşan Kay’in öldürülme nedeni bu kötü gidişat olabilir miydi?

GAYRİMENKUL DAVALARI SONRASINDA AİLENİN SERVETİ ERİDİ

Zamanında büyük bir servet içinde yüzen Hal Wenal için bir süre sonra işler istendiği gibi gitmemeye başlamıştı. Arkadaşlarının anlatımına göre savurganlığı ve güzel kadınlara olan ilgisi ile bilinen Hal, çevresine “zengin çapkın” izlenimi vermekten hoşnuttu.

Patronunun oldukça başarılı bir emlak girişimcisi olduğunu belirten Avukat Block, yıllar içinde alışveriş merkezi projelerinin birçoğunun büyük sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

Kay'in öldürüldüğü dönemde ailenin sahip olduğu gayrimenkullerin davalık olduğunu gören dedektifler, Hal'in servetinin 17 yıl boyunca farklı eyaletlerde görülen davalar nedeniyle eridiğini ortaya koydu.

1990’da başlayan dava sürecinde, Hal Wenal’ın toplamda 23 milyon doların üzerinde borcu bulunduğu tespit edildi.

Takvimler Nisan 2007’yi gösterdiğinde Hal Wenal, Georgia eyaletinde bulunan Gwinnett County'deki “Villages” alışveriş merkezinde inşaat sözleşmelerini ihlal etmek ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere birçok suçtan federal yargıcın karşısına çıkmıştı. Eşinin bu ortamdan etkilenmesini istemeyen Hal, Nisan 2008'de Kay’e Arizona'daki bir kaplıca merkezinde tatil yapması için bir gezi hediye etmişti.

Bu, Kay’in son yolculuğu olacaktı…

‘BİRİNİN BÖYLE BİR ŞEYİ NEDEN YAPTIĞINI ANLAYAMIYORUM’

Kay, Nisan 2008'in sonlarında kaplıca gezisinden Georgia'ya döndüğünde, kız kardeşi Sleeper’a bir sırrını vermek istediğini ve buluşmaları gerektiğini söylemişti.

Buluşma için hazırlanan Sleeper yaklaşık üç gün sonra kız kardeşinin evinden bir telefon aldığını, fakat telefonun ucundaki sesin Kay değil Hal'a ait olduğunu anlattı. Büyük panik içindeki Hal, Kay'in mutfak zemininde kanlar içinde yattığını söylemek için ilk önce Sleeper’ı aramıştı.

Olay yerindeki ilk ayrıntıları anlatan Hal, eve girdiğinde Kay’in mutfak zemininde yattığını söyledikten sonra şunları eklemişti:

“Eve girdiğimde telefon ahizesini elinde tutuyordu, muhtemelen yardım çağırmak için telefona yöneldi.”

Polis raporunda özellikle altı çizilen husus ise Kay’in yoğun bir şiddete maruz kalmasıydı. Hal'in ifadelerinde, “Birinin böyle bir şeyi neden yaptığını anlayamıyorum” sözlerini defalarca tekrarlamıştı.

‘NEDEN ONU SİLAHLA VURMADI? BU ŞİDDETİN NEDENİ NEYDİ?’

Olay yeri raporunda dedektifler, “Boğazında meydana gelen ağır kesikler nedeniyle kan damlacıkları her yere sıçramıştı. Anlaşılıyor ki, Kay Wenal kapıyı açtığı esnada aldığı ağır darbe sonucu sersemlemiş ve etkisiz hale getirilmiş” ifadelerine yer verdi.

Eski FBI ajanı Timmons, Kay’in ölüm şeklinin korkunç olduğunu söyledikten sonra cinayetin nedeninin “aşk” ya da "intikam" olabileceğini belirtti. Katilin yatak odasındaki kasaya dokunmaması ve evden bir şeyin çalınmamış olması, cinayetin plânlı bir biçimde işlendiğinin kanıtı olarak gösterildi.

Adli tıp raporunda, Kay Wenal’ın boynunda “iki ayrı kesik” olduğu ve aşırı kan kaybı nedeniyle öldüğü belirtildi. Raporda, “İlk bıçak darbesinin öldürücü olduğu anlaşılıyor. İkinci darbenin ise maktulün ‘şalterini kapattığı’ anlaşılıyor” denildi.

Timmons, “Neden onu silahla vurmadı? Bu şiddetin nedeni neydi? Birinin boğazını kesmek hiç de kolay bir şey değildir. Bu nefretin kaynağı neydi?” sözleriyle, katilin psikolojisini ve cinayetin ardında yatan nedenleri sorguladı.

AŞK CİNAYETİ Mİ, İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

Başından beri polis, Kay'in davasının bir “aşk cinayeti” mi yoksa eşi tarafından plânlanan bir “intikam cinayeti” mi olduğunu araştırmıştı.

Hal, lehine ifade veren görgü tanıkları sayesinde davanın başında şüpheli olarak görülmemişti. Ayrıca cinayet gününde bir çalışanını evinde ziyaret ettikten sonra pek çok noktaya uğradığı tespit edilmişti.

Cinayetin hemen öncesinde normal rutininin dışına çıkan Hal Wenal’ın hareketlerini değerlendiren FBI ajanı Timmons, “Cinayet günü birçok adrese gittiği ortaya çıktı. Bu noktaların çoğunda güvenlik kameraları vardı. Dedektifler Hal’in farklı noktalarda bulunması nedeniyle cinayet ile doğrudan bir bağı olamayacağını düşünmüş olmalı” ifadesini kullandı.

Şüpheli için çember giderek daralırken 23 Temmuz 2008’de dedektiflere postalanan bir mektup tüm denklemi bozmaya yetti. Dergilerden kesilen harflerle oluşturulmuş imzasız mektubu inceleyen dedektifler, terk edilmiş eski bir sevgilinin sözcükleriyle karşılaştı.

Fakat, kimliği belirsiz bu kişi ile ilgili Kay, en yakınındakilere dahi en küçük bir şey anlatmamıştı.

NEFRET KUSAN İSİMSİZ MEKTUP

Mektup, “Onun sadece paragöz bir hayat kadını olduğu ortaya çıktı” diye başlıyordu. Ardından, “Ben onu tüm kalbimle sevdim. Birlikte olabileceğimizi söyledi. Beraber yaşamak zorunda kaldığı sefil kocasından nefret ettiğini de… Sık sık beni sevdiğini de eklerdi. Ama bu bir yalandı. Şayet bana verdiği lanet sözleri tutmazsa bunların olacağını daha başında ona söylemiştim” ifadeleri cinayetin perde arkasında şüpheli listesinde olmayan bir kişinin varlığına işaret ediyordu.

Mektubun geri kalanında ise “Ailesi her şeyi altüst etti. Onun için para aşkımızdan daha önemliydi. Birlikte çok mutlu olabilirdik ama o her şeyi mahvetti” sözleri yer alıyordu.

Yetkililer davadaki en somut delil olan mektubu incelemeye koyuldu. Mektubun kimin tarafından gönderildiği bilinmediği gibi kâğıt ve zarf üzerinde de en küçük bir ipucu yoktu.

Mektubu inceleyen emekli FBI ajanı ve Davranış Analizi Birimi profil uzmanı olan Mary Ellen O'Toole, ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti. Olumsuz bir tonda yazılan bu mektupta katilin kullandığı kelimelerde kurbana ve kocasına “aşina” olduğunu belirten ipuçları yer alıyordu.

Ancak, O'Toole mektubun soruşturmayı yanıltmak için düzenlenmiş olabileceğini de belirtmeden geçmedi.

Olay yerinde görüldüğü tespit edilen şüphelinin robot resmi ve Hal Wenal'ın özel eşyaları arasından çıkan fotoğraftaki kişinin benzerliği dikkat çekici.

ŞÜPHELİNİN FOTOĞRAFI HAL’İN EŞYALARI ARASINDAN ÇIKTI

Hal ve Kay Wenal çiftinin evlerini araştıran dedektifler, Kay’e ait olduğunu düşündükleri pek çok fetiş kostümüyle karşılaştı. Hal bu kostümlerin Cadılar Bayramı için olduğunu söylese de polis, Kay'in çevresinden sakladığı gizli bir dünyası olduğuna ve katilin bu dünyanın içinde saklandığı sonucuna vardı.

FBI ajanı Timmons ve ekibi, polis departmanıyla birlikte iki yıl boyunca vakayı araştırmaya devam etti. Bir noktada, Kay’in öldürülmeden önceki aylarda bir adamla içki içmeye çıktığı bilgisine ulaşan dedektifler, şahsın eşkâlini çıkarmaya girişti.

Tel çerçeveli gözlükleri olan adamın olay günü de mahallede görüldüğünü tanıkların ifadeleriyle teyit eden dedektifler, adamın kimliğini bulmak için araştırmayı daha da derinleştirdi. Komşuların ifadelerinde, 45 ila 55 yaşlarında, temiz giyimli, tıraşlı 1.70 boylarındaki bir adamın olay günü mahallede dolaştığı belirtiliyordu.

Vishal Sharma adındaki mahalle sakini, yabancının mahallede satılık ev sorduğunu ve şahsı Wenal’ların garaj yoluna yürürken gördüklerini söylemişti. Sharma, birkaç dakika sonra yeniden pencereye çıktığını ama adamı orada görmediğini de ifadesine eklemişti.

Hal’in Haziran 2010'da hayatını kaybetmesinin ardından müfettişler, Wenal’ların evinde arama yaptı. Bu süreçte dedektifler, gözlüklü yabancının tarifine benzeyen bir adamın 1980’lerde çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafını buldu.

Fotoğraftaki adamın kimliğini tespit etmek için incelemeler yapan dedektifler halen somut bir netice elde edebilmiş değil. Fakat bu fotoğraf, Hal Wenal’ın cinayetin azmettiricisi olabileceği fikrinin ortaya atılmasına neden oldu.

Peki ama Hal’in böyle bir cinayet işlemek için bir nedeni var mıydı?

CİNAYETİN İŞLENİŞ BİÇİMİNDEKİ TUTARSIZLIK

Bu aşamada davayı ele alan Bölge Savcısı Loni Coombs, müfettiş Paul Holes’u görevlendirdi. Coombs, mektupta geçen bilgilerdeki tutarsızlıklar üstüne gitmeye başladı. Cinayetin hızlı işlenmesi üzerine Coombs, katil ile maktul arasında bir bağ olmayabileceğini, bunun da bir kiralık katille karşı karşıya olma ihtimalini güçlendirdiğini vurguladı.

“Mektuptaki hayal kırıklıklarıyla cinayetin işleniş biçimi hiç uyumlu değil. Kay’i sevdiğini söyleyen, hayal kırıklığı yaşadığını belirten bir şahsın bu kadar kesin bir cinayete teşebbüs etmesi mantıklı gelmiyor” diyen Coombs, “Yapılan saldırının nedeni kıskançlık ve hayal kırıklığıysa cinayetin işleniş biçiminin çok daha farklı olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Dedektif Holes ise Hal’in kötü giden işlerine vurgu yaparak, davalarla uğraşan bir adamın en yakın tanığının karısı olabileceğini, bu nedenle Kay’in susturulmuş olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Holes, cinayetin ardından gönderilen mektubun da bu nedenle yazıldığını ve dikkatleri başka yöne çekme amacı taşıdığını öne sürdü. Nitekim mektubun ardından dikkatler başka yöne çevrilmiş ve Hal, mektubu yazan kişinin bulunması için para ödülü ortaya koyup, özel dedektifler tutmuştu.

GÖZARDI EDİLEN HAVLUDAN ÇIKAN BULGULAR CİNAYETİ AYDINLATIYOR

Tüm şüpheler Hal’i gösterirken, Dedektif Holes gözden kaçırılan önemli bir detayın üstüne gitme kararı aldı. Kay Wenal’ın kanıyla kaplı havluyu yeniden adli tıbba gönderildi. İncelemelerin sonucunda havlunun üzerinde Kay’in kan örneklerinin dışında bilinmeyen bir erkeğe ait DNA örneği tespit edildi.

Katile ilişkin DNA parçasına ulaştıklarını düşünen yetkililerin önünde yeni hedef var. Elde edilen DNA’dan bir soyağacı çıkararak katile ulaşmak. Yıllardır elini kolunu sallayarak dolaşan katilin yakalanması için bu son şans olarak görülüyor.

The Daily Beast'in "Who Killed This Millionaire Ex-Playboy Bunny?" ve Oxygen'ın "Paul Holes Hunts Former Model’s Killer Who Sent Confessional Letter Using Magazine Cut-Outs" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.