Milyarderleri buluşturan Hint düğünü

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanından milyarderlerin, devlet başkanlarının, Hollywood ve Bollywood ünlüleri ve kraliyet ailelerinin katıldığı üç gün sürecek partide Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Pichai ve Ivanka Trump ile birlikte Katar Başbakanı Abdurrahman bin Casim el Sani, eski Kanada Başbakanı Stephen Harper, Hint milyarderler Gautam Adani ve Kumar Mangalam Birla, efsanevi kriket oyuncusu Sachin Tendulkar da 1200 kişilik davetli listesinde yer aldı.

Rihanna’nın 90 dakikalık konser karşılığında 6.3 milyon dolar (113 milyon TL) kazandığı iddia edildi. Söylediği şarkılar ve dansıyla adından söz ettiren Rihanna, kıyafetiyle de sosyal medya kullanıcıların diline düştü. Hint geleneksel kıyafetlerini andıran tüllü bir elbise seçen şarkıcı, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Cuma günü başlayan eğlencenin bugün sona ermesi bekleniyor.