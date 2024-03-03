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Milyarderleri buluşturan Hint düğünü

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#Rihanna#Mukesh Ambani#Düğün
Milyarderleri buluşturan Hint düğünü
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Rihanna, Hindistan’ın en zengin işinsanlarından Mukesh Ambani’nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant’ın düğün öncesi partisinde sahne aldı.

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Dünyanın dört bir yanından milyarderlerin, devlet başkanlarının, Hollywood ve Bollywood ünlüleri ve kraliyet ailelerinin katıldığı üç gün sürecek partide Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Pichai ve Ivanka Trump ile birlikte Katar Başbakanı Abdurrahman bin Casim el Sani, eski Kanada Başbakanı Stephen Harper, Hint milyarderler Gautam Adani ve Kumar Mangalam Birla, efsanevi kriket oyuncusu Sachin Tendulkar da 1200 kişilik davetli listesinde yer aldı.

Milyarderleri buluşturan Hint düğünü

Rihanna’nın 90 dakikalık konser karşılığında 6.3 milyon dolar (113 milyon TL) kazandığı iddia edildi. Söylediği şarkılar ve dansıyla adından söz ettiren Rihanna, kıyafetiyle de sosyal medya kullanıcıların diline düştü. Hint geleneksel kıyafetlerini andıran tüllü bir elbise seçen şarkıcı, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Cuma günü başlayan eğlencenin bugün sona ermesi bekleniyor.

 

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#Rihanna#Mukesh Ambani#Düğün

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