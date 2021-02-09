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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 22:55 | Son Güncelleme:

"Milli Uzay Programı" Rusya'da ses getirdi

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"Milli Uzay Programı" Rusya'da ses getirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı"na geniş veren Rus basını, Türkiye'nin 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını aktardı.

Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı değerlendirdi.

Rus haber ajansı RİA Novosti, "Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu plan için Türk mühendislerine güvendiğine yönelik açıklamalarına yer verdi.

TASS Ajansı, "Erdoğan Türkiye'nin uzaydaki planlarından bahsetti" başlığıyla gördüğü haberde, Türkiye'nin uzaya erişim kazanmak için uluslararası katılımlı bir uzay üssü kurmayı planladığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesinin yeni nesil uyduların geliştirilmesinde milli bir marka oluşturmayı planladığı sözlerine yer veren İzvestiya gazetesi de Türkiye'nin 2028'de uzay aracını yakın yörüngeye çıkarmak istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştuCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı’ Tanıtım Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hedefi tek tek anlattı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 2023'te Ay ile ilk temasın sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, 10'uncu ve son hedef olarak da bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini duyurdu. Ayrıca uzay limanı işletmesine sahip olunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Uzay limanımızı en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle birlikte kurmayı planlıyoruz." dedi.
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