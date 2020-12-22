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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Mikrobiyoloji Profesöründen açıklama: Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir

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Mikrobiyoloji Profesöründen açıklama: Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir
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Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon mutasyona uğradığı belirtilen koronavirüs (Kovid-19) için yeterli kanıt olmadığını ve korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirtti.

Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için çalışmış, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Peter Collingnon, yeni tür ile ilgili kanıtların onu mutasyon olarak sınıflandıracak kadar yeterli olmadığını söyledi.

‘KISITLAMALARIN ARDINDAN SEYAHAT ETMEK SORUMSUZLUKTU’

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, ‘’Aşılar uygulanana kadar mutasyonu kontrol altına almak çok zor olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar açıklandıktan sonra seyahat etmek çok sorumsuz bir davranıştı" demişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise mutasyona uğrayan virüsle ilgili olarak, Noel’de kısıtlamaları gevşetmeyeceklerine işaret ederek, "Bu yıl Noel, çok farklı olacak. Sevdiklerimizi görme şansımızı feda ediyoruz, böylece gelecek sene onlara sarılabileceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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