Mide ağrısı ile gitti 5,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı! Anne de doktorlar da şoke oldu: Bebek bağırsaklarında büyümüş...

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda yaşayan 37 yaşındaki bir kadın, mide krampları ve aşırı şişkinlik şikayeti ile gittiği doktorda 23 haftalık hamile olduğunu ve bağırsaklarında büyüyen bir fetüs olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.

NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

Nadir görülen vaka New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir makale ile ortaya çıktı.

Doktorlar 10 gündür şiddetli mide ve karın ağrıları çeken kadına ektopik gebelik (dış gebelik) teşhisi koydular.



Yapılan taramalar 'normal boyda ve şekilde' bir fetüsün kadının karın boşluğunda, bağırsaklarının yanında büyüdüğünü ortaya çıkardı.



Doktorlar bu tür gebeliklerin çok nadir görüldüğünü belirtiyor...

Uzmanlar bebeklerin 24 haftadan itibaren rahim dışında yaşayabileceğini, ancak hayatta kalma oranının düşük olduğunu (yüzde 68) söylüyor.

Kadının karnının kuş bakışı taraması

HEM ANNE HEM BEBEK KURTULDU

Bebek hayati organları tutan Periton boşluğundaydı ve plasenta pelvisin üst kısmına bağlıydı.

'Dış gebelik' olarak tanımlanan bu tıbbi durum bebek için neredeyse her zaman ölümcüldür ancak doktorlar bebeği 29 haftalıkken doğurmayı başardılar ve üç ay içinde hem anne hem de bebek taburcu oldu.



New England Journal of Medicine dergisindeki makalede, 37 yaşındaki kadının hali hazırda iki çocuğu olduğu ve daha önce de düşük yaptığı belirtildi.



Dış gebelik teşhisi konan bir kadının karnında rahmin boş olduğu bebeğin ise karın boşluğunda büyüdüğü görülüyor.

Dış gebelik döllenmiş yumurtanın rahim boşluğu dışında yerleşmesiyle oluşan bir gebelik komplikasyonudur. Çok nadir istisnalar haricinde embriyo canlılığını sürdüremez. Bununla birlikte anne için de ciddi bir risk oluşturur. Annede iç kanamalar gelişebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Gebeliğin ilk 3 ayındaki anne ölümlerinin en sık sebebidir.Ektopik gebelik en sık olarak Fallop tüplerinde (tuba uterina) görülür ve tubal gebelik adını alır. Bununla birlikte yumurtalıkta, servikste, abdomende de görülebilir.