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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Miçotakis'ten tepki çeken açıklama: Dünya bizim yanımızda!

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Miçotakis'ten tepki çeken açıklama: Dünya bizim yanımızda!
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Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimi sürekli tırmandıran Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs konusunda uluslararası toplumda destek gördüklerini savundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası toplumdan "destek gördüklerini" ileri sürdü.

Miçotakis, Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Dostluk Forumu"nun açılışında konuştu.

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılan forumun herkese açık bir platform olduğunu söyleyen Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası "Dostluk Forumu" inisiyatifinin zirve formatında düzenlenmesi umudunu dile getirdi.

Son dakika haberi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı
Son dakika haberi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı

Miçotakis, katılımcı ülkeler arasında gerek diplomasi gerekse ekonomi, enerji ve salgın gibi konularda "daha sıkı iş birliği yapılabileceğini" ve bu birliğin, "kimseye karşı olmadığını" savundu.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs meselesinin olası çözümüne değinen Miçotakis, "Tüm ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatı çerçevesinde (Kıbrıs'ta) adil, kalıcı ve işler bir çözüm için bize desteğini gösteriyor. (Bu ülkeler) Barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı kalarak, ülkelerimizin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, kritik jeostratejik bölgemizde barış ve refahın inşasını arzu ediyorlar." iddiasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 8 Şubat'ta Kıbrıs Rum kesimini ziyaretinde, Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde, 52 yıldır denenen ancak bir sonuç alınamayan "federasyon" modelini savunmayı sürdürmüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Miçotakis'e tepki göstererek, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tokat gibi yanıt!Partisinin Meclis grup toplantısında yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partilere çağrıda bulunarak ''Çağrıda bulunuyorum, gelin yeni anayasa tekliflerimizi yıl içinde hazırlamaya başlayalım ve tartışalım. Kimseyi dışarda bırakmadan bunları milletimizle paylaşalım'' dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, ''Barış arayışı varsa sende bana meydan okuma, haddini bil. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın'' diye konuştu. ''İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çözüm yolu kalmamıştır'' diyen Erdoğan, ''Artık federasyon diye bir şey yok. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz'' ifadelerini kullandı.
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