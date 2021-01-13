Miçotakis: Türkiye ile ilişkiler bu yıl daha iyi olacak
Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Türk ve Yunan heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin yeni turunun 25 Ocak’ta İstanbul’da yapılacağının açıklanmasının ardından ikili ilişkilere dair pozitif mesajlar verdi.
Yunan Antena TV kanalına konuşan Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde 2021 yılının, 2020’den daha iyi olacağına inandığını söyledi. İstikşafi görüşmeleri belli bir çerçeveye oturtmak istediklerini ifade eden Miçotakis, “Yunan münhasır ekonomik bölgesinin ihlal edilmemesi ile Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesinin” görüşülecek başlıklar olduğunu belirtti.
Türkiye görüşmelerde, Ege adalarının silahlandırılması gibi konuların da ele alınmasında ısrarcı. Miçotakis mülakatta, “Belirli bir bağlam içinde konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyidir” dedi.
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