Miçotakis: Türkiye ile bela istemiyoruz

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinin yanısıra, mayıs ayı ortalarında gerçekleştireceği Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile yapacağı görüşme hakkında açıklamalar yaptı.

İLİŞKİLER YUMUŞADI

Miçotakis “Ant1” televizyonu demecinde “Yunan halkının büyük bölümü, Türkiye ile bela istemiyor. Türkiye ile sürekli gerginlik ortamı içinde yaşamamızı istemiyor. Büyük fotoğrafa bakalım. Türk-Yunan ilişkilerinin yumuşaması istikametinde önemli ilerleme sağlandı” dedi. Ramazan bayramında binlerce Türk turistin Yunan adalarını ziyaret ettiğini vurgulayan Miçotakis “Türk turistler adalara artık vizesiz (kapıda vize uygulaması ile) gelebiliyorlar, Adaların sakinleri de bu gelişmeden çok sevinçli” diye konuştu.

ADIM ADIM DÜZELME

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Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da yapacağı görüşme için ise “Her görüşmemizde bir adım daha atmayı arzuluyoruz. İlişkilerimizin adım adım düzelmesini istiyoruz” ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki tek anlaşmazlık konusunun, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarının belirlenmesi şeklindeki, yıllardan beri süregelen Yunan iddiasına da değinen Miçotakis “Bizim diyalogtan korkmamız için hiçbir neden yok. Bu sorun uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına saygı gösterilmesi halinde çözülebilir. Daha bu noktada değiliz ama bu sorunun özüne inebilmemiz için mevcut sakin ortamı daha uzun bir süre korumamız gerek” ifadesini kullandı. m Yorgo KIRBAKİ

5 ADAYA 20 BİNDEN FAZLA TÜRK

Ramazan Bayramı tatilinde, 20 binden fazla Türk turist Rodos, İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Sisam (Samos) ve Sakız (Hios) adalarını ziyaret etti. “Kapıda (limanda) vize” uygulamasının da başlatıldığı bu 5 adaya perşembe gününe kadar 20.690 Türk turist gitti. Edinilen bilgilere göre, Türk turistlerin büyük çoğunluğu bu 5 adayı “kapıda vize” ile değil, daha önce almış oldukları normal Schengen vizesi ile ziyaret ettiler. 1 Nisan’da başlayan “kapıda vize” uygulamasında ise aksaklıklar ve gecikmeler yaşandı.