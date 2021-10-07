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Miçotakis saldırı halinde Fransa'nın Yunanistan'ın yanında olacağını savundu

#Yunanistan Başbakanı#Kiryakos Miçotakis#Fransa
Miçotakis saldırı halinde Fransanın Yunanistanın yanında olacağını savundu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını savundu.

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Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransa'nın Yunanistan ile imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın, ülkesini Akdeniz'de güçlendireceğini ve bunun Avrupa'nın stratejik özerkliğinde ilk cesur adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu savunan Miçotakis, "Hepimiz, Doğu Akdeniz’de kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Miçotakis, anlaşma çerçevesinde Yunanistan'ın Fransa'dan 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn alacağını ve bununla Yunan Silahlı Kuvvetlerinin daha da güçleneceğini iddia etti.

Fransa'nın anlaşma çerçevesinde Atina'ya vermesi öngörülen desteği değerlendiren Miçotakis, "Bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan tek Avrupa Birliği ülkesi (Fransa), ülkemizin yanında olacak." dedi.

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#Yunanistan Başbakanı#Kiryakos Miçotakis#Fransa