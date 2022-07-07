Miçotakis: Kongre’nin onaylama niyeti yok

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Miçotakis, iktidarda üçüncü yılını tamamlaması vesilesiyle parlamentoda yaptığı konuşmada, Madrid’deki NATO zirvesine değinirken “Türkiye ne kazandı? Eğer kazancı ABD’den silah satışı ise bu uzun süreli ve aşamaları olan bir konu. Üstelik bugün itibariyle ABD Kongresi’nin tavrını değiştirmediği müddetçe Türkiye’ye silah satışını onaylamaya hiç niyeti var gibi görünmüyor” dedi. Miçotakis, “Eğer Madrid’deki zirveden Yunanistan zararlı çıktı ise o halde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin içişlerine karışarak neden Yunan halkına Miçotakis’e oy vermemesi çağrısında bulundu” ifadesini kullandı.