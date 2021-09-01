Miçotakis faturayı bakanlara kesti

Dün kabinede değişikliklere giden Miçotakis, yangınlar sırasında ağır eleştirilere hedef olan Kamu Düzeni Bakanı Mihalis Hrisohoidis’in yerine, İçişleri Bakanı Panayiotis Teodorikakos’u atadı.

Yangınlarda eleştiri oklarını üzerine çeken devlet birimlerinin koordinasyondan sorumlu Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas’ı da Savunma Bakan Yardımcılığına kaydırdı. Başbakan Miçotakis ayrıca, Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias’ı Turizm Bakanlığına atarken, yerine milletvekili Thanos Plevris’i getirdi. Dişişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos yeni kabinede koltuklarını korudular.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor