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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Miçotakis faturayı bakanlara kesti

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Miçotakis faturayı bakanlara kesti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 1.3 milyon ormanlık arazinin kül olduğu yangınların ve ülkede nüfusun yaklaşık yarısına hâlâ CovId-19 aşısı yapılmamasının faturasını bakanlara kesti.

Dün kabinede değişikliklere giden Miçotakis, yangınlar sırasında ağır eleştirilere hedef olan Kamu Düzeni Bakanı Mihalis Hrisohoidis’in yerine, İçişleri Bakanı Panayiotis Teodorikakos’u atadı.

Yangınlarda eleştiri oklarını üzerine çeken devlet birimlerinin koordinasyondan sorumlu Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas’ı da Savunma Bakan Yardımcılığına kaydırdı. Başbakan Miçotakis ayrıca, Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias’ı Turizm Bakanlığına atarken, yerine milletvekili Thanos Plevris’i getirdi. Dişişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos yeni kabinede koltuklarını korudular.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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