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Metro istasyonunda dehşet: Treninin önüne iterek öldürdü!

#ABD#Cinayet#New York
Metro istasyonunda dehşet: Treninin önüne iterek öldürdü

ABD'nin sembollerinden Times Meydanı'ndanki metro istasyonu korkunç bir cinayete ev sahipliği yaptı. Trenin gelmesini bekleyen bir kadın raylara itildi. 40 yaşındaki kadın korkunç bir şekilde can verirken şüpheli suçunu kabul etti ve tutuklandı.

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ABD Simon Martial isimli adamın itirafları ile sarsılmış durumda.

61 yaşındaki evsiz adam New York'un sembol noktalarından Times Meydanı'ndaki metro durağında işlediği cinayeti itiraf etti.

New York Post'ta (NYP) yer alan habere göre, istasyonda bekleyen Asyalı kadını raylara ittiğini kabul eden Martial tutuklandı.

SÖZLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

O anlar çevredeki gazeteciler tarafından görüntülendi. Akıl hastalığı geçmişi bulunan Martial gazetecilerin 'cinayeti neden işledin' sorusuna şu yanıtı verdi;

'Evet, çünkü ben Tanrıyım... Evet yaptım. Ben Tanrıyım ve yapabilirim.'

61 yaşındaki adam daha sonra gazetecilere doğru 'Lanet olası ceketimi çaldı, bu yüzden' diye bağırdı. Ancak polis talihsiz kadının saldırgan ile herhangi bir etkileşime girmediğini açıkladı.

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KIZ KARDEŞİ AÇIKLADI: 20 YILDIR İLAÇ KULLANIYOR

Saldırganın kız kardeşi NYP'ye yaptığı açıklamada '20 yılı aşkın bir süredir ilaç kullanıyor ve New York'taki akıl hastanelerine girip çıkıyor' dedi.

61 yaşındaki adamın daha önce de suç işlediği belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, 1998'de bir taksi şoförünü soymak için sahte bir silah kullanan Martial, Ağustos 2021'de serbest bırakılmadan önce soyguna teşebbüsten iki yıl devlet hapishanesinde yattı.

Midtown Manhattan'da dün sabah saat 9:40 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybeden kurbanın kimliği de belli oldu.

Michelle Alyssa Go isimli 40 yaşında kadının raylara itildikten sonra istasyona yaklaşan trenin kendisine çarptığı açıklandı.

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