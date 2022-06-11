Merter Keskin Fransa'da gözaltında vefat etmişti... Sözcü Bilgiç'ten açıklama geldi: Hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa’da gözaltında olduğu sırada vefat eden Merter Keskin hakkındaki soruya cevap verdi. Bilgiç, “Merter Keskin adlı vatandaşımız 12 Ocak 2021 tarihinde Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat etmiştir. Konu Fransız yargı makamlarına aksetmiş olup, soruşturma süreci devam etmektedir.

Olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilciliklerimiz tarafından merhumun ailesiyle yakın temas içinde olunarak, gerekli hukuki ve manevi destek sağlanmaya devam edilmektedir. Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.