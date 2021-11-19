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Merkel’in telefonu sınırda tansiyonu düşürdü

#Almanya Başbakanı Merkel#Belarus#Polonya
Merkel’in telefonu sınırda tansiyonu düşürdü

Almanya Başbakanı Merkel’in, Belarus’un tartışmalı lideri Lukoşenko ile yaptığı telefon görüşmelerinin iki haftadır Belarus-Polonya sınırındaki mülteci krizini yumuşattığı belirtiliyor.

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BELARUS-Polonya sınırında bir süredir devam eden mülteci krizi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Belarus Lideri Aleksandr Lukaşenko arasında yapılan iki telefon görüşmesi sonrasında gevşedi. Emekliliğe gün sayan Merkel, Lukaşenko ile doğrudan temas kuran ilk batılı lider olurken, bu adımın krizi yumuşattığı belirtildi. Hava sıcaklığının gece eksi 3 dereceye kadar düştüğü Belarus sınırında, mültecilere özel bir barınak tahsis edildi. Öncelikli olarak kadın ve çocuklar buralara yerleştirildi.

Merkel’in telefonu sınırda tansiyonu düşürdü



GERİ DÖNDÜLER

Bölgedeki mültecilerin büyük çoğunluğunun geldiği Irak’ta da konunun çözümüne ilişkin bir adım atıldı. Bağdat yönetimi, Belarus’un başkenti Minsk’e dün tahliye uçağını göndererek geri dönmeyi kabul eden 430 mülteciyi ülkelerine geri getirdi. Polonya sınırına dayanan mültecilerin büyük bir kısmı da Batı Avrupa hayallerinden vazgeçerek Minsk’e geri döndü ve Belarus göçmen idaresine resmi iltica başvurusunda bulundu.

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Bu arada Merkel ile Lukaşenko arasında yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Rus basınında yer alan haberlere göre, Merkel söz konusu telefon görüşmesini, tartışmalı Belarus liderini tanıdığı için değil mültecilerin durumunu iyileştirmek için yaptı. Merkel, krize en iyi çözüm yolu olarak Belarus’a gelen mültecilerin kademeli olarak ülkelerine gönderilmesi veya uluslararası denetçiler gözetiminde bir süre Belarus’ta kalmaları olacağını iletti. Lukaşenko’nun sözcülerinden Natalya Eismont’un Belarus devlet ajansında yer alan açıklamasında ise, görüşmede Belarus liderinin Avrupa Birliği ülkelerinin kamptaki 2 bin göçmeni kabul etmesi karşılığında geri kalan 5 bin göçmenin ülkelerine dönmelerini sağlayacaklarını teklif ettiği belirtildi.

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Öte yandan G7 ülkeleri ve AB Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamayla, “sınırları boyunca düzensiz göç organize ettiği” gerekçesiyle Belarus’u kınadı. Açıklamada, “Belarus rejiminin bu davranışıyla insanların hayatlarını riske attığı” kaydedildi.

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#Almanya Başbakanı Merkel#Belarus#Polonya

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