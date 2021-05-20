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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20.05.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Merkel'den 'İsrail' açıklaması

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Merkel'den 'İsrail' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, günlerdir İsrail saldırıları ile karşı karşıya kalan Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında 'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' diyen Merkel, diplomasinin bölgedeki sorunların çözümü için birincil araç olması gerektiğinin altını çizdi.

Merkel açıklamasında 'İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyoruz ve bu yüzden attığı adımlarda haklı olduğunu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Merkel, ayrıca Almanya'daki Anti Semitizm'e karşı sıfır tolerans politikasının süreceğini vurguları.

Merkelden İsrail açıklaması

Merkel sözlerini şöyle sürdürdü;

'Avrupa, başta Ortadoğu gerilimi olmak üzere dünyanın tüm çatışmalarını çözemez.'

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ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında 17 de yaşlı olduğu aktarıldı.

 

 

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