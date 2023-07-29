Menendez yine sahnede! Skandal 3+1 formülü...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 11:48
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Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez bu kez de Doğu Akdeniz için önerdiği skandal 3+1 formülü ile Yunan medyasında...
Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Atina'da yaşanan korkunç tren faciası sonrası gösterilen karşılıklı dayanışma ile ilişkilerin yumuşadığı Ankara-Atina hattı aradaki iyimser havayı ve dayanışmayı bu kez da Yunanistan'ı sarsan yıkıcı yangınlarda gösterdi."ATEŞ DİPLOMASİSİ DENFELERİ DEĞİŞTİRİYOR"
Komşuya anında yardım eli uzatan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet Yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin yardımına sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile cevap verdi ve "Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye” ifadelerini kullandı.
Yunan medyası, günlerdir kontrol altına alınmayan yangınlara engel olabilmek için Türkiye'nin 'derhal'
yardım elini uzattığına dikkat çekerek 'ateş diplomasisi dengeleri değiştiriyor'
ifadesini kullandı.
Atina merkezli günlük gazete To Bhma, Ege'deki 'it dalaşının'
son aylarda neredeyse sıfıra yaklaştığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki yangınlar için hemen yardım talimatı verdiğini belirtti.MENENDEZ YİNE SAHNEDE: 3+1 FORMÜLÜ
Türk ve Yunan bakanların bu zor günlerde sıkı bir telefon diplomasisi içinde olduğunu yazan gazete, aynı haberin devamında ABD'li Senatör Bob Menendez'in skandal önerisine yer verdi.
Türkiye'ye F-16 satışı konusunda hâlâ endişeleri olduğunu ve tutumunun değişmediğini söyleyen Menendez, Dedeağaç ve Girit'in rolüne vurgu yaparak ABD'nin 3+1 formülü ile çalışmasını umduğunu ve bu sayede Doğu Akdeniz
'de daha güçlü bir istikrar olacağını öne sürdü.
ABD'li Senatörün Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayarak hayata geçirmek istediği 3+1 formülü ise İsrail, Kıbrıs Yunanistan ve ABD'yi kapsıyor.