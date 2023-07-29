Ukrayna bir ilke imza attı, Rusya'da 'kıskaç' korkusu!

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Ukrayna birlikleri aylardır devam eden savaşta bir ilke imza attı ve Rusya içindeki hedeflere füze fırlattı.Dün öğleden sonra gerçekleştirilen saldırı kapsamında, Ukrayna tarafından fırlatılan bir füzenin sınırın 40 km doğusunda bulunan Taganrog şehrine düştüğü öğrenildi.



BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU: 20 KİŞİ YARALANDI



Bir sanat müzesi ve işlek bir kafenin yanına düşen füze büyük bir krater yaratırken saldırıda 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Rus medyasında yayınlanan görüntülerde saldırının büyük bir paniğe yol açtığı görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamadadenildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova saldırının herhangi bir askeri tesisi hedef alıyor gibi görünmediğini vurgulayarak "dedi.Aylardır devam eden Ukrayna savaşında tansiyon Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırı ile yeniden yükseldi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son olarak birliklerinin Staromaiorske köyünü alarak kazanımlarını pekiştirdiklerini duyururken Rus analistler Kiev'in kıskaç hamlesi konusunda uyarıda bulunuyor.Rus blog yazarı Rybar, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin kuzey ve batıdan Rus birliklerini kıskaca alabileceğini öne sürerekdedi.Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, ABD basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'nın yeni bir hamle başlattığını öne sürerken, Ukrayna bu konuda hala temkinli. Askeri uzman Oleksandr Kovalenko, Ukrayna kuvvetlerinin güneydeki Rusya savunma hatlarını kırmaya yaklaştığını ancak yeni bir aşamadan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.