Ukrayna bir ilke imza attı, Rusya'da 'kıskaç' korkusu!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 10:43
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Kiev birlikleri,Rusya-Ukrayna sınırında yer alan Rostov bölgesindeki Taganrog kentine füze saldırısı gerçekleştirerek savaşta bir ilke imza atarken, Rusya'da 'kıskaç' korkusu başladı. ABD'li yetkililer Taganrog kentine düzenlenen saldırı ve Staromaiorske köyünün ele geçirilmesi ile Ukrayna'nın yeni bir hamle başlattığını öne sürüyor...
Ukrayna birlikleri aylardır devam eden savaşta bir ilke imza attı ve Rusya içindeki hedeflere füze fırlattı.Dün öğleden sonra gerçekleştirilen saldırı kapsamında, Ukrayna tarafından fırlatılan bir füzenin sınırın 40 km doğusunda bulunan Taganrog şehrine düştüğü öğrenildi.
BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU: 20 KİŞİ YARALANDI
Bir sanat müzesi ve işlek bir kafenin yanına düşen füze büyük bir krater yaratırken saldırıda 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Rus medyasında yayınlanan görüntülerde saldırının büyük bir paniğe yol açtığı görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kiev rejimi, Rostov bölgesindeki Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi. Rus füze sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait bir füze tespit edilerek havada imha edildi. Ukrayna'ya ait füzenin parçaları Taganrog topraklarına düştü"
denildi.RUSYA: TERÖR SALDIRISI
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova saldırının herhangi bir askeri tesisi hedef alıyor gibi görünmediğini vurgulayarak "Kiev rejiminin sivillere ve sivil altyapıya yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz. Rusya sert yanıt verme hakkını saklı tutuyor"
dedi.
Aylardır devam eden Ukrayna savaşında tansiyon Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırı ile yeniden yükseldi.KISKAÇ KORKUSU
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son olarak birliklerinin Staromaiorske köyünü alarak kazanımlarını pekiştirdiklerini duyururken Rus analistler Kiev'in kıskaç hamlesi konusunda uyarıda bulunuyor.
Rus blog yazarı Rybar, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin kuzey ve batıdan Rus birliklerini kıskaca alabileceğini öne sürerek "Düşmanın planı açık: Ukrayna silahlı kuvvetleri Rusya askerini kıstırma niyetinde. Staromaiorske'nin eteklerine tırmanarak saldırıya geçtiler, bizi kademeli olarak iterek mevziler için yan tehdit oluşturdular"
dedi.ABD 'YENİ BİR HAMLE' DEDİ, UKRAYNA TEMKİNLİ
Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, ABD basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'nın yeni bir hamle başlattığını öne sürerken, Ukrayna bu konuda hala temkinli. Askeri uzman Oleksandr Kovalenko, Ukrayna kuvvetlerinin güneydeki Rusya savunma hatlarını kırmaya yaklaştığını ancak yeni bir aşamadan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.