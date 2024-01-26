Meloni göçmenleri Arnavutluk’a gönderecek

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Anlaşmaya göre, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya Akdeniz üzerinden gerçekleştirilen düzensiz göçü kısıtlamak amacıyla Arnavutluk’ta göçmenler için iki kabul merkezi kurulacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadı İtalyan Senatosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk’un 36 bin göçmeni bir yıl boyunca barındırması için kabul merkezlerinin kurulması planı üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Plana göre, İtalya’ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, sığınma taleplerinin işleme konulması sürecinde söz konusu merkezlerde barındırılacak. Göçmenlerin iltica başvuruları burada incelenecek. Merkezler İtalya tarafından yönetilecek ve Arnavutluk tarafından denetlenecek.