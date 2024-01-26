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Meloni göçmenleri Arnavutluk’a gönderecek

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#İtalya#Arnavutluk#Göç Anlaşması
Meloni göçmenleri Arnavutluk’a gönderecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 07:00

İtalya ile Arnavutluk arasındaki göç anlaşması, İtalyan parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde 115’e karşı 155 oyla önceki gün onaylandı.

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Anlaşmaya göre, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya Akdeniz üzerinden gerçekleştirilen düzensiz göçü kısıtlamak amacıyla Arnavutluk’ta göçmenler için iki kabul merkezi kurulacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadı İtalyan Senatosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk’un 36 bin göçmeni bir yıl boyunca barındırması için kabul merkezlerinin kurulması planı üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Plana göre, İtalya’ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, sığınma taleplerinin işleme konulması sürecinde söz konusu merkezlerde barındırılacak. Göçmenlerin iltica başvuruları burada incelenecek. Merkezler İtalya tarafından yönetilecek ve Arnavutluk tarafından denetlenecek.

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#İtalya#Arnavutluk#Göç Anlaşması

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