Melania Trump, kongre binasının basılmasını kınadı ve "müstehcen dedikodulara" karşılık verdi

Eski danışmanı tarafından olaylara sessiz kalmakla suçlanan First Lady, pazartesi günü kendisi hakkında ortaya atılan "müstehcen dedikodunun" oldukça "utanç verici" olduğunu ve kaosun sona ermesi için "yalvardığını" söyledi.

Bayan Trump, Beyaz Saray'daki günlerinin yakında sona ereceğini itiraf ettiği açıklamasında, "Geçen hafta olanlardan hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuktu. Bu trajik olayları ele alan müstehcen dedikodular, haksız kişisel saldırılar ve üzerimde yanlış, yanıltıcı suçlamalar olmasını utanç verici buluyorum" ifadelerini kullandı.

İddialar First Lady’nin eski danışmanı Stephanie Winston Wolkoff, kocasının destekçilerinin Kongre'ye saldırmasından sonra onunla çalışmaktan "utandığını" yazdığı bir makale sonrasında geldi.

Bayan Trump’ın eski danışmanı Wolkoff, "Keşke Başkan Trump'ın eylemlerinden şoke olduğumu söyleyebilseydim, ama ne yazık ki Melania’nın sessizliğini ve eylemsizliğini anlamıyorum ya da anlayamıyorum." diye yazdı.

ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.



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