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Meksika’da operasyon sonrası facia: 14 kişi hayatını kaybetti!

#Meksika#Askeri Helikopter#Operasyon
Meksika’da operasyon sonrası facia: 14 kişi hayatını kaybetti

FBI'ın en çok arananlar listesindeki uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandı. Çete liderinin yakalanması için operasyona katılan donanmaya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika Donanma Sekreterliği’nden (SEMAR) yapılan açıklamaya göre uyuşturucu çetesi lideri Rafael Caro Quintero'nun yakalanması için düzenlenen operasyona katılan Black Hawk tipi bir askeri helikopter, Sinaloa eyaletindeki Los Mochis Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştü.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 15 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiği açıklandı. Bugüne kadar özveri ile ülkesine hizmet ettiği belirtilen donanma personeli için üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı, operasyonla bağlantısına dair bir iz bulunmadığı belirtildi.

Meksika’da operasyon sonrası facia: 14 kişi hayatını kaybetti

FBI'IN EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ

Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Meksika ve ABD hükümetleri tarafından yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçılığı örgütü lideri Rafael Caro Quintero, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Choix kenti etrafında yakalandı.

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Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı ve SEMAR tarafından ortak yürütülen operasyonla Choix kentindeki kırsal bir alanda tespit edilen Quintero, çalılıkların arkasına saklandığı sırada Max adlı bir eğitim köpeğinin yardımıyla bulundu.

Meksika’da operasyon sonrası facia: 14 kişi hayatını kaybetti


İADESİ İSTENECEK

Olayın ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bir açıklama yaparak Meksikalı yetkililere teşekkür etti. Caro Quintero tarafından 1985'de kaçırılan ve işkence yapılarak öldürülen ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique Camarena’ya atıfta bulunan Merrick, “ABD kolluk kuvvetlerini kaçıran, işkence yapan ve öldüren hiç kimse için saklanacak yer yok” ifadelerini kullandı. Bakan Garland ayrıca Meksikalı yetkililerden Quintero’nun iadesini isteyeceklerini de duyurdu.

Guadalajara Kartelinin kurucusu 69 yaşındaki Rafael Caro Quintero, DEA ajanı Enrique Camarena cinayeti ile suçlanarak 1985 yılında Kosta Rika’da tutuklanmış ve 28 yıl hapis yattıktan sonra 9 Ağustos 2013 tarihinde serbest bırakılmıştı.

Meksika’da operasyon sonrası facia: 14 kişi hayatını kaybetti

Ancak yine aynı cinayet sebebiyle 16 Ocak 2015’te bir federal mahkeme tarafından suçlu bulunarak hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı.

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Quintero’nun yakalanması için başına konulan 20 milyon dolarlık ödül ise şimdiye kadar bir uyuşturucu kaçakçısı için verilen en büyük rakam olmuştu.

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