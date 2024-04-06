Meksika ile Ekvador arasında ipler koptu! Elçiliğe baskın düzenleyip eski devlet başkan yardımcısını gözaltına aldılar

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Güney Amerika ülkesi Meksika ile Ekvador arasında diplomatik kriz yaşanıyor. Yolsuzluktan yargılanan ve iki farklı suçtan hüküm giyen eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, siyasi sığınma talebinde bulunduğu Aralık ayından bu yana Meksika’nın Ekvador Büyükelçiliğinde sığınıyordu. Meksika’nın, Glas’ın siyasi sığınma talebini dün erken saatlerde kabul etmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.



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Ekvador polisinin, akşam saatlerinde ise Meksika’nın Ekvador Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas’ı tutuklamasının ardından iki ülke arasındaki ipler koptu. Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ardından Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Alicia Barcena’nın Ekvador polisinin zorla büyükelçiliğe girdiği ve mülteci olan ve maruz kaldığı zulüm ve taciz nedeniyle sığınma talebinde bulunan eski devlet başkanı yardımcısının tutuklanması konusunda kendisini bilgilendirdiğini ifade ederek,ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Barcena ise Ekvador ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklayarak, Ekvador Dışişleri Bakanlığı ile baskın öncesinde tutuklama konusunda herhangi bir temas kurulmadığını sözlerine ekledi. Meksika Dışişleri Bakanı Barcena, Meksika’nın Ekvador polisinin eylemlerini kınamak üzeriyle Uluslararası Adalet Divanı’na şikayette bulunmaya hazırlandığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA DİPLOMAT YARALANDI: BU ÇILGINLIK

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Bárcena ayrıca olayda çok sayıda diplomatın yaralandığını ve bunun diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana sözleşmesinin ihlali olduğunu vurguladı. Meksika'nın Kito Büyükelçiliği Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco ise "Bu mümkün değil, olamaz, bu çılgınlık" dedi.

Eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas için endişeli olduğunu belirten Canseco "Çok endişeliyim çünkü onu öldürebilirler. Bunun hiçbir dayanağı yok, tamamen normların dışında." dedi

