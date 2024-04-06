Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD'nin en büyük kabusu: Hazırlıklara başladı, İran saldırısı kaçınılmaz!

Orta Doğu adeta alarma geçti! İran misillemesine karşı hazırlıklar başladı

İran'ın bu hafta başlarında Şam'daki konsolosluk binalarından birine düzenlenen saldırı sonrası misilleme hazırlığında olduğu iddiası dünyayı alarma geçirdi. CNN International'da yer alan bilgilere göre ABD, İran'ın gelecek hafta Orta Doğu'daki İsrail ve ABD hedeflerine saldırı düzenlemesini bekliyor.



ABD SALDIRININ KAÇINILMAZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR



CNN'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin İran'ın misilleme saldırısını kaçınılmaz olarak görüyor ve bu yönde hazırlıklar yapıyor. Biden yönetimine göre bölgedeki en kötü senaryo İran'ın İsrail'i doğrudan vurması. Çünkü bu Gazze'deki çatışmayı bölgesel bir düzeye taşıyabilir.



İRAN DOĞRUDAN YANIT KARARI ALDI



Bölgedeki ABD ve İsrail askerleri yüksek alarma geçerken, ABD'li New York Times gazetesine konuşan üst düzey İranlı bir kaynak, İran'ın tüm silahlı kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğini ve caydırıcılık sağlamak için İran'ın Şam saldırısına doğrudan yanıt vermesi yönünde karar alındığını söyledi. İsrailli bir savunma yetkilisi de askeri analistlerin aynı sonuca vardıklarını, İran'ın İsrail'e doğrudan saldıracağını düşündüklerini açıkladı.



CBS News, ABD'nin, İran'ın bir dizi insansız hava aracı ve seyir füzesini içeren bir saldırı planladığını gösteren istihbaratlar elde edildiğini yazdı. Yayın organına konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın beklenen tepkisinin zamanlamasını ve hedefini bilmediklerini ancak bunun önümüzdeki hafta Ramazan bitmeden gerçekleşebileceğini söylediler.



NE OLMUŞTU?



İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı.