Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD'nin en büyük kabusu: Hazırlıklara başladı, İran saldırısı kaçınılmaz!

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ABD’de Demokrat Partili kongre üyeleri, Başkan Biden'a ve Dışişleri Bakanı Blinken’e mektupla çağrıda bulunarak ‘yeni bir silah paketinin İsrail'e nakledilmesine izin verme konusundaki son kararın’ gözden geçilmesini istedi.
ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 40 kongre üyesinin Biden ve Blinken’e çağrı yaptığı mektupta, Dünya Merkez Mutfağı’nın (WCK) İsrail ordusu tarafından saldırıda öldürülen 7 çalışanına değinildi. Bu olayın ışında hazırlanan mektupta şu ifadelere yer verildi;
“Yeni bir silah paketinin İsrail'e gönderilmesine izin verme konusundaki son kararınızı yeniden gözden geçirmenizi ve hava saldırısıyla ilgili tam bir soruşturma tamamlanana kadar bunu ve gelecekteki saldırı silahlarının transferini durdurmanızı şiddetle talep ediyoruz.”
‘ABD KAPSAMLI SORUŞTURMA YAPSIN’
Kongre üyeleri, mektuplarında yüzlerce yardım yüklü TIR’ın Refah Sınır Kapısı’nda boşu boşuna beklediğini ve saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 200’den fazla yardım görevlisinin bölgede öldürüldüğünü vurguladı. Mektupta ayrıca İsrail’in yedi WCK çalışanının öldüğü olayla ilgili soruşturmasını tamamladığı ve saldırının yanlışlıkla olduğunu kabul ettiği belirtilerek “Yönetiminizi, hareketlerini İsrail ordusuyla koordine etmelerine ve açıkça işaretlenmiş araçlarla seyahat etmelerine rağmen yardım konvoyunun nasıl yanlışlıkla hedef alınmış olabileceğini belirlemek üzere bu hava saldırısına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmeye şiddetle çağırıyoruz” denildi.
Gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), yedi çalışanının Gazze'de İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
İsrail, kamuoyuna açıklanmayan soruşturma bulgularının tamamını yayınlaması için Batılı ortaklarının baskısı altında.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'in raporunu aldığını ve "çok dikkatli bir şekilde incelediğini" söyledi. ABD'nin "sadece hangi adımların atıldığını değil, bu adımların sonuçlarını da görmeye çalışacağını" söyledi.
Hizbullah savaşçıları, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen mitingde Filistin bayraklarıyla yürüdüler. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah törende yaptığı açıklamada, Şam'daki konsolosluklarına düzenlenen ve iki İranlı general ile beş subayın ölümüne yol açan hava saldırısına İran'ın vereceği yanıtın 'kaçınılmaz' olduğunu söyledi.
İran'ın bu hafta başlarında Şam'daki konsolosluk binalarından birine düzenlenen saldırı sonrası misilleme hazırlığında olduğu iddiası dünyayı alarma geçirdi. CNN International'da yer alan bilgilere göre ABD, İran'ın gelecek hafta Orta Doğu'daki İsrail ve ABD hedeflerine saldırı düzenlemesini bekliyor.
ABD SALDIRININ KAÇINILMAZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
CNN'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin İran'ın misilleme saldırısını kaçınılmaz olarak görüyor ve bu yönde hazırlıklar yapıyor. Biden yönetimine göre bölgedeki en kötü senaryo İran'ın İsrail'i doğrudan vurması. Çünkü bu Gazze'deki çatışmayı bölgesel bir düzeye taşıyabilir.
İRAN DOĞRUDAN YANIT KARARI ALDI
Bölgedeki ABD ve İsrail askerleri yüksek alarma geçerken, ABD'li New York Times gazetesine konuşan üst düzey İranlı bir kaynak, İran'ın tüm silahlı kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğini ve caydırıcılık sağlamak için İran'ın Şam saldırısına doğrudan yanıt vermesi yönünde karar alındığını söyledi. İsrailli bir savunma yetkilisi de askeri analistlerin aynı sonuca vardıklarını, İran'ın İsrail'e doğrudan saldıracağını düşündüklerini açıkladı.
CBS News, ABD'nin, İran'ın bir dizi insansız hava aracı ve seyir füzesini içeren bir saldırı planladığını gösteren istihbaratlar elde edildiğini yazdı. Yayın organına konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın beklenen tepkisinin zamanlamasını ve hedefini bilmediklerini ancak bunun önümüzdeki hafta Ramazan bitmeden gerçekleşebileceğini söylediler.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail, ABD baskısı nedeni ile Gazze'ye daha fazla yardım sağlanması için Beit Hanoon (Erez) sınır kapısını açmayı kabul etti. Yardım kuruluşları geçiş kapısının açılmasının bölgenin kuzeyindeki bazı acıları hafifletmeye yardımcı olacağını, ancak acil bir ateşkes sağlanmadığı sürece buradaki felaketin önlenmesinin pek mümkün olmadığını söylüyor.
ABD'li ve İsrailli müzakerecilerin, ateşkese dayalı bir anlaşmaya varmak için hafta sonu Kahire'de yeni bir girişimde bulunması bekleniyor. AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmeler öncesinde Mısır ve Katar liderlerine bir mektup yazarak onlara Hamas'a baskıyı artırmaları için çağrıda bulunduğunu açıkladı.
Beyaz Saray müzakerelerin bu hafta sonu Kahire'de yapılacağını doğruladı ancak CIA direktörü Bill Burns'ün görüşmelere İsrail istihbarat şefi David Barnea, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ve Mısır istihbarat şefiyle birlikte katılacağı yönündeki haberler hakkında yorumda bulunmadı.
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden, Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde desteklerinin devamı için sivillere zarar verilmesini ve insani sorunları önlemek için adımlar atması gerektiğini söyledi.Bu insani yardım koridorlarının açılmasını Biden'ın özel olarak istediği anlaşılıyor.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in duyurduğu adımları memnuniyetle karşıladıklarını ve şimdi "tamamen ve çabucak uygulanması gerektiğini" vurguladı.Biden, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Netanyahu ile görüştü.
Biden, İsrail’e verilen koşulsuz askeri yardımı azaltması yönünde baskı altındaydı. Biden yaklaşık 6 aydır devam eden Gazze’ye saldırılar konusundaki söylemini keskinleştirdi. Ancak ABD’den İsrail’e bomba, füze ve cephane sevkiyatı kesintisiz devam etti.