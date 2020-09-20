Ömer BİLGE / LEFKOŞA
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Meis’ten bir hafta sonra Yunan Cumhurbaşkanı şimdi de Kıbrıs’a geliyor
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin zirve yaptığı sırada, geçen hafta Meis adasını ziyaret eden Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu yarın Kıbrıs Rum yönetimine geliyor.
Sakellaropulu, ziyareti öncesinde yine Türkiye’yi hedef aldı ve “Türk saldırganlığı karşısında egemenliğimizi korumak ve birliğimizi göstermek amacıyla Kıbrıs’a gidiyorum” dedi.
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