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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Meis’ten bir hafta sonra Yunan Cumhurbaşkanı şimdi de Kıbrıs’a geliyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Meis’ten bir hafta sonra Yunan Cumhurbaşkanı şimdi de Kıbrıs’a geliyor
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin zirve yaptığı sırada, geçen hafta Meis adasını ziyaret eden Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu yarın Kıbrıs Rum yönetimine geliyor.

Sakellaropulu, ziyareti öncesinde yine Türkiye’yi hedef aldı ve “Türk saldırganlığı karşısında egemenliğimizi korumak ve birliğimizi göstermek amacıyla Kıbrıs’a gidiyorum” dedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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