Mehmet Küçüksakallı: Ayrılık bitti Musul’dayız

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın kenti ele geçirmesinden bu yana kapalı olan konsolosluğun hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu.

KONSOLOSUN MESAJI

Konsolosluk binasının fotoğraflarını paylaşan Küçüksakallı, “Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun” ifadesini kullandı. Mesajında Türkiye ve Irak bayraklarını da kullanan Küçüksakallı ayrıca Arapça olarak, “Ayrılık dönemi bitti. Bu kutsal ayın son günlerinde Musul’a geri dönüyoruz ve şu anda Türkiye Musul Başkonsolosluğu’nun açılması için son hazırlıkları yapıyoruz” dedi.



DEAŞ SALDIRMIŞTI

2014 yılında Musul kentini ele geçiren DEAŞ militanları konsolosluk binasına saldırmıştı. 11 Haziran 2014’te konsolosluk binasına baskın düzenleyen DEAŞ, dönemin Musul Başkonsolu Öztürk Yılmaz dahil olmak üzere 49 kişiyi rehin almış, konsolosluk binasını kullanılamaz hale getirmişti. Rehineler kurtarılarak 20 Eylül 2014’te Türkiye’ye getirilmişti.

SALGIN RÖTARI

Konsolosluk binasının 2020 yılında açılmasına yönelik çalışmalar planlanmış ancak koronavirüs salgını nedeniyle açılış takvimi bu yıla sarkmıştı. Musul Başkonsolosluğu görevine 2018 yılında o dönem Avustralya Melbourne Başkonsolosluğu yapan Mehmet Küçüksakallı atanmıştı. Küçüksakallı bu görevinden önce de Irak’ta çalışmış, ayrıca Nijerya, Suudi Arabistan, İrlanda ve İran’da da görev yapmıştı.

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