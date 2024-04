Medvedev adeta savaş açtı: NATO askerlerini öldürenlere ödül verilmeli

Haberin Devamı

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, NATO'ya adeta sözlü bir savaş başlattı ve Rusya'ya giren NATO birliklerini öldürenlere ödül verilmesi için çağrıda bulundu.

"ÖLDÜRÜLEN HER NATO ASKERİ İÇİN MAKSİMUM ÖDÜL OLMALI"

Resmi X hesabından açıklamalarda bulunan Medvedev, "Talihsiz Ukraynalıların aksine savaşa gitmeye zorlanmayan bu yabancı parazitler içim tek bir kural olmalı: Esir alınmamalılar." dedi ve ekledi;

"Öldürülen, havaya uçurulan ya da yakılan her NATO savaşçısı için maksimum bir ödül olmalı"



Our NATO friends have got a new mantra. Now they are collectively saying that intervention in “Ukraine” is not in plans. Just some troops will enter an area near Lvov and maybe Kiev to relieve the Ukrainian army. Kind of, doing housekeeping and organising; training; bringing… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 4, 2024



UKRAYNA'DAKİ HER NATO GÜCÜ MOSKOVA'YA KARŞI SAVAŞMIŞ SAYILACAK

NATO birliklerinin Batı Ukrayna'ya temizlik,organizasyon ve eğitim için asker konuşlandıracağı varsayımsal senaryoya karşı çıkan Medvedev "Tüm dünyayı aptal yerine koyan yüzsüzler" dedi ve Ukrayna'daki herhangi bir NATO gücünün, Moskova'ya karşı savaşan "düzenli kuvvetler"in bir parçası olarak kabul edileceğini vurguladı:

"Bu yüzden onlar sadece düşman olarak değil, aynı zamanda Hitler'in SS cezalandırıcıları olarak kabul edilmeli"

Moskova sık sık Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı verdiği mücadeleyi hatırlatıyor ve Ukrayna'yı Nazi yönetimindeki bir devlet olmakla suçluyor.



NATO ÜLKELERİ RESMİ OLARAK ASKER KONUŞLANDIRMADI

Medvedev konuşmalarında sık sık '3. Dünya Savaşı' göndermesinde bulunarak NATO ile Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya girmesi durumunda balistik ve seyir füzeleri devreye gireceğini söylüyor.

NATO ülkeleri şu ana kadar Ukrayna'da savaşmak üzere resmi olarak asker konuşlandırmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylese de Batılı liderler bu öneriye çok sıcak bakmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Ukrayna'da NATO muharip birlikleri bulundurmak gibi bir planımız yok .Bu yönde herhangi bir talep gelmedi." dedi.