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Medvedev adeta savaş açtı: NATO askerlerini öldürenlere ödül verilmeli

Güncelleme Tarihi:

#Dmitri Medvedev#Rusya#NATO
Medvedev adeta savaş açtı: NATO askerlerini öldürenlere ödül verilmeli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 16:07

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna'daki herhangi bir NATO gücünün, Moskova'ya karşı savaşan "düzenli kuvvetler"in bir parçası olarak kabul edileceğini açıkladı ve öldürülen NATO askerleri için ödül verilmesi çağrısında bulundu.

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Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, NATO'ya adeta sözlü bir savaş başlattı ve Rusya'ya giren NATO birliklerini öldürenlere ödül verilmesi için çağrıda bulundu.

"ÖLDÜRÜLEN HER NATO ASKERİ İÇİN MAKSİMUM ÖDÜL OLMALI"

Resmi X hesabından açıklamalarda bulunan Medvedev, "Talihsiz Ukraynalıların aksine savaşa gitmeye zorlanmayan bu yabancı parazitler içim tek bir kural olmalı: Esir alınmamalılar." dedi ve ekledi;

"Öldürülen, havaya uçurulan ya da yakılan her NATO savaşçısı için maksimum bir ödül olmalı"


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UKRAYNA'DAKİ HER NATO GÜCÜ MOSKOVA'YA KARŞI SAVAŞMIŞ SAYILACAK

NATO birliklerinin Batı Ukrayna'ya temizlik,organizasyon ve eğitim için asker konuşlandıracağı varsayımsal senaryoya karşı çıkan Medvedev "Tüm dünyayı aptal yerine koyan yüzsüzler" dedi ve Ukrayna'daki herhangi bir NATO gücünün, Moskova'ya karşı savaşan "düzenli kuvvetler"in bir parçası olarak kabul edileceğini vurguladı:

"Bu yüzden onlar sadece düşman olarak değil, aynı zamanda Hitler'in SS cezalandırıcıları olarak kabul edilmeli"

Moskova sık sık Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı verdiği mücadeleyi hatırlatıyor ve Ukrayna'yı Nazi yönetimindeki bir devlet olmakla suçluyor.

Medvedev adeta savaş açtı: NATO askerlerini öldürenlere ödül verilmeli

NATO ÜLKELERİ RESMİ OLARAK ASKER KONUŞLANDIRMADI

Medvedev konuşmalarında sık sık '3. Dünya Savaşı' göndermesinde bulunarak NATO ile Rusya'nın doğrudan bir çatışmaya girmesi durumunda balistik ve seyir füzeleri devreye gireceğini söylüyor.

NATO ülkeleri şu ana kadar Ukrayna'da savaşmak üzere resmi olarak asker konuşlandırmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylese de Batılı liderler bu öneriye çok sıcak bakmadı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Ukrayna'da NATO muharip birlikleri bulundurmak gibi bir planımız yok .Bu yönde herhangi bir talep gelmedi." dedi.

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#Dmitri Medvedev#Rusya#NATO

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