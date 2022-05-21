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Maymun çiçeği paniği büyüyor: Hastalık 'fetiş' festivalinden yayılmış!

#Maymun Çiçeği#Virüs#Maymun Çiçeği Nedir
Maymun çiçeği paniği büyüyor: Hastalık fetiş festivalinden yayılmış

Dünya henüz koronavirüs salgınının yaralarını saramamışken açıklanan maymun çiçeği virüsü vakaları herkesi paniğe sürükledi. Dünya genelinde virüsün görüldüğü ülke sayısı artarken Avrupa'da kümelenen vakaların kaynağı Belçika'daki tuhaf bir festival oldu...

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Belçika'da doğrulanmış maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı üçe yükseldi.

Vakaların tamamının da, iki hafta önce ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te (Antwerp) düzenlenen 'Darklands' adlı fetiş festivali ile bağlantılı olduğu bildirildi.

Festival yönetimi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, katılımcılardan grip benzeri şikayetler ve ciltte kabarcıklar gibi belirtilere karşı dikkatli olmaları istendi.

Festival ekibi maymun çiçeği virüsünün, yabancı katılımcılar aracılığıyla yayıldığını düşünüyor.

Maymun çiçeği paniği büyüyor: Hastalık fetiş festivalinden yayılmış
Festival afişi resmi sitede böyle paylaşılmıştı

FESTİVAL: YABANCILAR GETİRDİ

Anvers'teki 4-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Darklands fetiş festivaline yurt içi ve yurt dışından, çoğunluğu erkek 10 bin ziyaretçi katılmıştı.

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Ülkede maymun çiçeği virüsü ile enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. Bu kişilerle yüksek riskli temasta bulunanların ise semptom geliştirip geliştirmediklerini kendileri takip etmesi isteniyor.

Yüksek riskli temaslar arasında oda arkadaşları, cinsel partnerler, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanları yer alıyor.

Ayrıca eşcinsel erkeklere ve birden fazla partneri olan kişilere yönelik bir bilinçlendirme kampanyası da düzenlenecek.

Karantina kararını kamuoyuna duyuran Bakım ve Sağlık Ajansı'na bağlı uzmanlardan oluşan Risk Değerlendirme Grubu (RAG), maymun çiçeği virüsüne yakalanmış kişilerle yüksek riskli temasları bulunana kişilere; bağışıklığı azalmış kişiler, hamile kadınlar ve çocuklarla temas konusunda fazladan dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Maymun çiçeği paniği büyüyor: Hastalık fetiş festivalinden yayılmış
Maymun çiçeği virüsünün vücutta bıraktığı tahribat böyle görünüyor

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'teki Tropikal Tıp Enstitüsü dün gece maymun çiçeği virüsü ile ilgili ilk enfeksiyonu doğruladıktan sonra bugün ikinci bir vaka daha bildirdi.

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Bu kişinin, resmî olarak onaylanan ilk hastanın eşi değil, başka bir kişi olduğu belirtildi. Ancak iki hastanın da aynı partiye katıldıkları belirlendi.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Isabel Brosius, virüsün geniş bir kesime yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini söyledi.

Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı'ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek "Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi.

Maymun çiçeği virüsü Belçika'dan önce İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmüştü.

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İspanya'da vaka sayısı bugün 21'e yükseldi.

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Virüse daha çok Afrika kıtasında rastlanıyor

İSRAİL’E DE SIÇRADI!

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya’da görülen maymun çiçeği virüsü, İsrail’de 1 kişide tespit edildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa’ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu” ifade etmişti.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da 1980 yılında resmen ortadan kaldırılan çiçek hastalığı ile aynı soydan gelen bir rahatsızlık. Belirtileri, çiçek hastalığıyla benzerlik taşıyor.

Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda da, çiçek hastalığında olduğu gibi, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme ve kızarıklık, ciltte kabarıklar gibi şikayetler oluşuyor.

Maymun çiçeği paniği büyüyor: Hastalık fetiş festivalinden yayılmış
Maymun çiçeği virüsü mikroskop altında böyle görünüyor

Ancak uzmanlara göre, maymun çiçeği virüsü, yakalananların yüzde 30'unu öldüren çiçek hastalığından çok daha az tehlikeli. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda rahatsızlıklar birkaç hafta içinde kendiliğinden geçiyor.

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