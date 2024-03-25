Mavi vatan rahatsız etti... Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması: Ankara revizyonizmde ısrar ediyor

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İki ülkede yaşanan felaketler sonrası karşılıklı atılan adımlar ile yumuşayan Ankara - Atina ilişkileri son yılların en olumlu dönemini geçiriyor.

Bakanlar ve liderler arasındaki temaslar ile diplomatik kanallar adeta sonuna kadar kullanılırken Yunanistan'dan Türkiye’ye yönelik bir suçlama geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias 'Türkiye revizyonizme devam ediyor' dedi.

Ethnos Yunan bakanın açıklamasını 'Dendias: "Türkiye revizyonizmde ısrar ediyor" - Hangi savaş uçakları satılacak' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Dendias, Rum-Türk meselesine ilişkin şunları kaydetti: "Açıkçası Yunanistan'ın denizde olduğu gibi hava sahasını 12 deniz miline kadar genişletmemesini istiyorlar, bütün bu teorik olarak sağlam söylemlerin arkasında bu var. Maalesef burada bir çelişki var ve siz de haklı olarak fark ettiniz. Sahadaki davranış açısından Türkiye bu süre zarfında gerçekten hiçbir şey yapmıyor ya da egemenliğimizi veya egemenlik haklarımızı ihlal eden çok az şey oluyor. Ama retorik açısından ve özellikle haklarını analiz etme biçimi açısından, çok kolay gözlemlenemese de bir sertleşme var, bir geri çekilme yok.'

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Mavi Vatan konusundaki rahatsızlığını da gizlemeyen Yunan bakan Mavi Vatan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan' tarafından da dile getirildiğini anımsattı ve 'Yarın sabah 'uzay vatanı' sesini duyabiliriz, bu şey sürekli genişliyor' dedi.

Dendias ülkesinin savaş uçağı programı ile ilgili de konuştu.

'F - 35'le ilgili olarak ise 4 yani henüz uçmamış versiyonu ile ilgileniyoruz' diyen Yunan bakan sözlerine şöyle devam etti;

'F-35 sadece bir savaş uçağı değil, bir platform ve bizim o platforma ihtiyacımız var. Tabii ki yarın sabah onu almayacağız, ilerlemesini beklemek zorundayız. Ama Yunanistan'da buna ihtiyaç var.'

Yunan bakan belirli savaş uçağı türlerinin kullanımdan kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi;

'F-4'ler emekliye ayrılmalı, eğer satılabilirse. Mirage 2000-5 son derece yetenekli bir uçak, satılması gerekiyor. Blok 30 F-16'ların satılması gerekiyor. Geri kalan tüm uçaklar için F-16'ları Viper seviyesine çıkarmalıyız, Rafale filosunu güçlendirmeliyiz, 24 tane var, onları 30'a çıkarmak iyi olur ve tabii ki F-35'leri de almalıyız, ama hangi F-35'ler? Dördüncü nesil F-35.'

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Özellikle F-16'nın modernizasyonundaki küçük gecikmelere de değinen Dendias, 'Size karşı dürüst olmak istiyorum. Biraz gecikmemiz var, telafi edeceğiz. En geç 2027 yılına kadar F-16 Viper uçaklarından oluşan yetenekli bir filo kurmuş olmalıydık. Ama çok daha derin işler yapmamız lazım, öncelikle uçak tiplerimizi homojenleştirmemiz lazım' dedi.