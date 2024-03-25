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CANLI GELİŞMELER Dünya Rusya'dan gelen görüntüleri konuşuyor... Zanlılar hakim karşısına böyle çıkarıldı: 3'ü suçlarını itiraf etti

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#Rusya#Moskova#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 08:21

2021'den beri Ukrayna'da savaşan Rusya, kendi topraklarında gerçekleşen saldırının şokunu yaşıyor. Ülkenin başkenti Moskova’da Cuma günü yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli Rusya’da mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 3'nün suçlarını itiraf ettiği, tüm şüphelilerin Mayıs ayındaki mahkemeye kadar tutuklu kalacağını açıklandı. Zanlıların mahkeme salonundaki görüntüsü ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı...

İşte Moskova saldırısına ilişkin dört şüpheli hakkında bilinenler

 

Dalardzhon Mirzoyev: 32 yaşındaki adam mahkemeye çıkarılan ilk sanıktı. RIA Novosti'ye göre, Tacikistanlı Mirzoyev'in Rusya'nın güneyindeki Sibirya şehri Novosibirsk'te üç aylığına geçici kaydı vardı, ancak bu kaydın süresi dolmuştu.


Saidakrami Rachabalizoda: İkinci sanık olarak mahkemeye çıktı ve elinde Rus tescil belgeleri olduğunu ancak bunların nerede olduğunu hatırlayamadığını söyledi. Devlet medyası RIA Novosti'ye göre bir tercüman aracılığıyla iletişim kurdu. Rachabalizoda'nın 1994 yılında doğduğu bildirildi.


Şemsidin Fariduni: 1998 yılında Tacikistan'da doğmuş olup Orta Asya ülkesinin vatandaşıdır. Devlet medyası RIA Novosti'ye göre, Fariduni resmi olarak Rusya'nın Podolsk kentindeki bir fabrikada çalışıyordu ve Krasnogorsk şehrinde kayıtlıydı.


Muhammadsober Faizov: Moskova Şehir Mahkemesi'nin Telegram'da paylaştığı videoda görüldüğü gibi, dördüncü sanık tekerlekli sandalyede tepkisiz görünüyordu ve duruşmaya bir doktor eşliğinde çıktı. Devlet medyası RIA Novosti'ye göre, Faizov işsizdi, daha önce Moskova'nın kuzeydoğusundaki Ivanovo şehrinde bir berber dükkanında çalışıyordu ve bu şehirde kayıtlıydı. 2004 yılında doğduğu söyleniyor.

Rusya AVM'lere silahlı koruma yerleştirmeyi tartışıyor
Rusya AVMlere silahlı koruma yerleştirmeyi tartışıyor

Rus yetkililer, iş dünyası temsilcileriyle birlikte Moskova'daki alışveriş merkezlerinin girişlerine silahlı korumalar yerleştirmeyi düşünüyor. Bu durum, Alışveriş Merkezleri Birliği (STC) Başkanı Bulat Shakirov ve Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi başkanlığı üyesi Dmitry Tomilin tarafından İzvestia'ya bildirildi. Bu yönde bir karar çıkması durumunda polis, özel güvenlik şirketleri ve Rus Muhafızlarının AVM'lerde güvenliği sağlayabileceği belirtiliyor.

Rusya, Ukrayna'nın fırlattığı 11 İHA'yı düşürdü

 

Moskova'daki saldırının şokunu yaşayan Rusya bir yandan da Ukrayna'daki savaşa son sürat devam ediyor. Pazar günü Ukrayna'ya füze yağdıran Rusya Kiev'in misillemesini püskürttüğünü duyurdu.


Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın fırlattığı 11 İHA'yı düşürdü. Bölge valisi Vasily Golubev, Rostov'un Novocherkassk enerji santralinde bu sabah erken saatlerde çıkan yangının, iki biriminin geçici olarak kapatılmasına yol açtığını bildirdi.


Olay nedeniyle can kaybı bildirilmedi. Golubev, yangının nedenini ve düşen 11 İHA'yla ilgili olup olmadığını açıklamadı. Ancak Baza Telegram kanalları yangının İHA'lardan kaynaklandığını öne sürdü.

Zanlılardan 3'ü suçunu itiraf etti

Moskova'da 130'dan fazla kişinin ölümüne yol açan konser salonu saldırısını gerçekleştirmekle suçlanan dört şüpheliden üçü, Rus mahkemesinde olayla ilgili suçlarını itiraf etti.


Tass haber ajansı, “terör saldırısı” ile suçlanan kişilerin isimlerini Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Shamsidin Fariduni olarak duyurdu.
Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi resmi olarak 32 yaşındaki Dalerdzhon Mirzoyev'i suçladı; Saidakrami Rachabalizoda, 30; Mukhammadsobir Faizov, 19; ve 25 yaşındaki Şemsidin Fariduni, başkalarının ölümüyle sonuçlanan bir grup terör saldırısı düzenlemekle suçlanıyor. Ülkede bu suçun azami cezası müebbet hapis.


Mahkeme, tamamı Tacikistan vatandaşı olan bu kişilerin 22 Mayıs'a kadar duruşma öncesi gözaltında tutulmasına karar verdi.

Mirzoyev, Rachabalizoda ve Fariduni suçlandıktan sonra suçlarını itiraf ettiler. Duruşma salonunda zanlıların yargıç karşısına çıkmayı beklediği anlar foto muhabirler tarafından görüntülendi.


AFP ve AP'nin gece saatlerinde abonelerine servis ettiği karelerde zanlıların yüzlerindeki darbeler net bir şekilde görüldü. Yayınlanan görüntülerde dört şüphelinin de vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar görüldü. Şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile getirildiği de kaydedildi.
Üç şüphelinin de, Rus medyasında güvenlik servisleri tarafından sorgu sırasında işkence gördüklerine dair çıkan haberler üzerine, yüzleri şişmiş ve ağır morarmış durumda görüntülenmesi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.


Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete bu görüntüleri manşetine taşıdı.

ISW: Saldırıdan DEAŞ sorumlu

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), konser saldırısından büyük olasılıkla DEAŞ'ın sorumlu olduğunu söyledi.


ABD merkezli düşünce kuruluşu hem saldırının gerçekleştirilmesinin hem de DEAŞ'ın duyuru tarzının önceki saldırılarla tutarlı olduğunu söyledi.


Saldırının sahte bayrak operasyonu olduğu yönündeki iddiaların delillerle tutarsız olduğu da belirtildi.

Fransa, Moskova saldırısının ardından terör tehdidi seviyesini yükseltti

Fransa başbakanı, bu akşam Paris'teki Elysee Sarayı'nda yapılan toplantının ardından Fransa'nın, Cuma günü Moskova yakınlarındaki konser salonuna düzenlenen saldırı nedeniyle terör tehdidi seviyesini yükselttiğini duyurdu.

DEAŞ neden Rusya’ya saldırmış olabilir?

Radikal İslamcı gruplar onlarca yıldır Kafkasya’da Rusya’ya karşı savaşıyor. Çeçenistan’daki çatışmalar bunların bir örneğiydi. O grupların bir kısmı Suriye’de iç savaş başlayınca DEAŞ'e katılmak için oraya gitti.

Suriye hükümetini destekleyen Rusya da o gruplarla Suriye’de çatışmaya devam etti. Uzmanlara göre Kuzey Kafkasya'daki bazı militan grupları, DEAŞ'e bağlılıklarını açıkladı. 2015’te Mısır’ın Sina Yarımadası üzerinde bir Rus uçağı bombayla patlatılmış, saldırıda çoğu Rus turist 224 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.
Radikal İslamcılar 2017’da St. Petersburg metrosuna düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği bombalı bir saldırıya da üstlenmişti. DEAŞ açıklamalarında sık sık Rusya lideri Vladimir Putin'i eleştiriyor. Örgütün Rusya'nın, Çeçenistan ve Suriye'deki askeri faaliyetleri sırasında Müslümanları katletmesine yönelik eleştirilerin yanı sıra Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'ı işgal etmesini de eleştirmeye devam ediyor.

Saldırının ardından 4 bine yakın kişi kan bağışında bulundu

Rusya devlet medya kuruluşu RIA Novosti'nin haberine göre, Crocus Belediye Binası saldırısının ardından hafta sonu yaklaşık 4 bin kişi kan bağışında bulundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİşte Moskova saldırısına ilişkin dört şüpheli hakkında bilinenler
timelineRusya AVM'lere silahlı koruma yerleştirmeyi tartışıyor
timelineRusya, Ukrayna'nın fırlattığı 11 İHA'yı düşürdü
timelineZanlılardan 3'ü suçunu itiraf etti
timelineISW: Saldırıdan DEAŞ sorumlu
timelineFransa, Moskova saldırısının ardından terör tehdidi seviyesini yükseltti
timelineDEAŞ neden Rusya’ya saldırmış olabilir?
timelineSaldırının ardından 4 bine yakın kişi kan bağışında bulundu
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#Rusya#Moskova#Dünya

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