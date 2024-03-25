Zanlılardan 3'ü suçunu itiraf etti

Moskova'da 130'dan fazla kişinin ölümüne yol açan konser salonu saldırısını gerçekleştirmekle suçlanan dört şüpheliden üçü, Rus mahkemesinde olayla ilgili suçlarını itiraf etti.





Tass haber ajansı, “terör saldırısı” ile suçlanan kişilerin isimlerini Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Shamsidin Fariduni olarak duyurdu.

Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi resmi olarak 32 yaşındaki Dalerdzhon Mirzoyev'i suçladı; Saidakrami Rachabalizoda, 30; Mukhammadsobir Faizov, 19; ve 25 yaşındaki Şemsidin Fariduni, başkalarının ölümüyle sonuçlanan bir grup terör saldırısı düzenlemekle suçlanıyor. Ülkede bu suçun azami cezası müebbet hapis.





Mahkeme, tamamı Tacikistan vatandaşı olan bu kişilerin 22 Mayıs'a kadar duruşma öncesi gözaltında tutulmasına karar verdi.



Mirzoyev, Rachabalizoda ve Fariduni suçlandıktan sonra suçlarını itiraf ettiler. Duruşma salonunda zanlıların yargıç karşısına çıkmayı beklediği anlar foto muhabirler tarafından görüntülendi.





AFP ve AP'nin gece saatlerinde abonelerine servis ettiği karelerde zanlıların yüzlerindeki darbeler net bir şekilde görüldü. Yayınlanan görüntülerde dört şüphelinin de vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar görüldü. Şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile getirildiği de kaydedildi.

Üç şüphelinin de, Rus medyasında güvenlik servisleri tarafından sorgu sırasında işkence gördüklerine dair çıkan haberler üzerine, yüzleri şişmiş ve ağır morarmış durumda görüntülenmesi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.





Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete bu görüntüleri manşetine taşıdı.