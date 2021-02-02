Masöz şoku

Girne’nin Alsancak ve Lapta bölgelerinde en az 20 kişiye COVID-19 bulaştırdığı ileri sürülen Rus masöz karantinaya alınırken, 300 bin nüfuslu adada vaka sayısı günlük 30’lu rakamların üzerine çıktı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı ise, 432’ye ulaştı. COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü Lefkoşa’daki devlet hastanesinde yatakların yüzde 60’ının dolu olduğu ve karantinadaki temaslıların sayısının ise bini geçtiği belirtiliyor.

Salgının hızla yayılması üzerine sert tedbirler alan KKTC hükümeti, okulların ardından, market, eczane ve benzin istasyonları dışındaki tüm işyerlerini kapattı. Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, şehirlerarası seyahat de yasakladı. KKTC’ye uçak seferleri devam ediyor ancak uzun süredir Türkiye’den gelen yolculardan uçağa binerken COVID-19 testi isteniyor, Lefkoşa’da da ikinci bir test yapılarak 10 gün karantinaya alınıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 29’u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca ülke genelinde toplam vaka sayısının 2 bin 325’e yükseldiği belirtildi.