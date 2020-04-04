Maske savaşları tam gaz sürüyor

* ABD’nin Almanya’nın Çin’den ısmarladığı maskelere yolda el koyduğu ve kendi ülkesine götürdüğü bildirildi. Almanya Sağlık Bakanlığı, Çin’de bir Amerikan şirketine doktorlar ve hastane çalışanları için FFP2 ile FFP3 maske siparişi verdi. ABD, maske sevkiyatını engelleyip kendi ülkesine yönlendirdi. ABD’nin malzemeleri nasıl ele geçirdiği ise açıklık kazanmadı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn maske pazarında savaş yaşandığını belirtti ve “Tüm dünya maske peşinde. Maskeler altın değerinde” dedi.

* Fransız yetkili Jean Rottner de Amerikalıların Çin’in Şanghay kentinde havaalanı pistinde birden ortaya çıkarak Fransızların maske siparişini ele geçirmek için üç ya da dört misli nakit para önerdiklerini söyledi. Siparişler ABD’ye gitmiş.

* Kanada’da yayınlanan Journal de Montreal gazetesine göre Quebec bölgesinin Hong Kong’a sipariş ettiği 10 bin koruyucu maske de ABD’nin Ohio eyaletine yönlendirildi.

* İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke ise Çin’den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı.