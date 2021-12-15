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Mark Meadows için beklenen karar açıklandı

#Mark Meadows#Kongre Baskını#ABD
Mark Meadows için beklenen karar açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili soruşturmada eski başkan Donald Trump döneminde kabineden sorumlu en üst düzey yetkili olan Mark Meadows hakkındaki kararını açıkladı.

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Temsilciler Meclisi, 208'e karşı 222 oyla "Kongre'ye itaatsizlikle" suçladığı Meadows hakkında Kongre'ye suç duyusunda bulunma kararı aldı.

Meclis'te, Demokratlar çoğunlukta.

Mark Meadows, Trump yanlılarının ABD Kongresi'ne düzenlediği baskın ile ilgili soruşturmada Temsilciler Meclisi Komisyonu'yla daha fazla işbirliği yapmayı reddetmişti.

Meadows'un yargılanıp yargılanmaması konusundaki kararı ABD Adalet Bakanlığı verecek.

Yargılanıp suçlu bulunması halinde Meadows, bir yıla kadar hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptrıılabilir.

KONGRE BASKINI SONRASI NELER YAŞANDI?

ABD'de Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atan Donald Trump, seçim yenilgisini kabul etmemişti.

6 Ocak'ta ABD Kongresi Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığında, Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı.

Kongre baskını sonrası Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato tarafından suçsuz bulunmuştu.

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Mark Meadows, başta baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komisyonla işbirliği yapmayı kabul etmiş, geçtiğimiz haftaya kadar komisyonla, baskında yaşananlarla ilgili 9 bine yakın belge de paylaşmıştı.

Ancak daha sonra geri adım atan Meadows, Beyaz Saray'ın bazı belgelerinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelere ithafen dokunulmazlığı olduğunu savunmuştu.

Meadows komisyonda ifade vermeyi de iki defa reddetmişti.

Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu Pazartesi günü yapılan oylamada Meadows'un Kongre'ye itaatsizlikle suçlanması yönünde Kongre'ye tavsiye verilmesine oy birliği ile karar vermişti.

Komisyon Pazartesi günü, 6 Ocak'da Capitol baskını devam ederken Meadows'a gönderilen bazı mesajları da paylaşmıştı.

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, 6 Ocak'taki Kongre baskını sırasında defalarca Meadows'a mesajlar attığı ve babasının yaşananlara müdahale etmesini istediği de ortaya çıkmıştı.

Meadows, Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon'dan sonra yargınlanmasının önü açılan Trump yönetiminden ikinci yetkili.

Adalet Bakanlığı, Kasım ayında ifade vermesi yönündeki çağrıya uymadığı gerekçesiyle Steve Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.

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