Mariupol’da bu kez okul bombalandı

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RUSYA, liman kenti Mariupol’da hastane ve tiyatrodan sonra şimdi de okul vurdu. Ukrayna’nın güneyinde, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım ile Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas’ın ortasında duran Mariupol, savaşın en acı hissedildiği kent oldu. 430 bin nüfuslu kentteki tüm bina ve altyapının yüzde 80’i yok edilirken neredeyse 3 haftadır süren kuşatma hali şehri tüketmiş durumda.

‘ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR’

Mariupol yerel idaresi dün, 400 sivilin sığındığı sanat okulunun bombalandığını açıkladı. Bundan önce Rus askerinin şehir merkezine kadar girdiği ve sokaklarda yoğun çatışmalar yaşandığı haberi gelmişti. Mariupol Belediye Meclisi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Rus işgalciler yaklaşık 400 kadın, çocuk ve yaşlının sığındığı sanat okulunu bombaladı. Enkaz altında çok sayıda kişi var” denildi. Ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin detay verilmedi. 2014’te kısa süreliğine ayrılıkçıların kontrolüne geçen kent, Kırım ile Rusya arasında kara bağlantısı kurulması açısından stratejik önemde.

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‘SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR’



Kentteki doğum hastanesine yönelik saldırı büyük yankı uyandırmış, o olayda en az 4 kişi yaşamını yitirmişti. Bunun peşinden geçen çarşamba, içerideki sivil varlığına dikkat çekmek için üzerinde ‘Çocuklar’ yazdığı halde bir tiyatro binası vurulmuştu. Binada bombalama sırasında en az 1000 kişi olduğu sanılırken kaç can kaybı olduğu henüz netlik kazanmadı. İletişimin tümden kesik olduğu, gıda ve ilaç stoğunun tükendiği kentte yaşananlara dair konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Mariupol kuşatması tarihe savaş suçu olarak geçecek” dedi. Barışçıl bir şehre bu yapılanların ‘terör’ olduğunu da ekledi.